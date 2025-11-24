Le dieron de baja en la Policía porteña por su contenido hot y salió a defenderse: "Fue una salida laboral"

La oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires Nicole V. , actualmente suspendida, defendió la difusión de videos considerados “indecentes” en TikTok mientras utilizaba el uniforme de la fuerza. Según explicó, lo hizo por una cuestión económica y como una alternativa laboral ante la imposibilidad de cubrir sus gastos.

En su descargo, la joven de 25 años sostuvo que su decisión estuvo atravesada por su situación familiar: “ Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también . Fue una manera de encontrar otra salida laboral”, afirmó.

Nicole se encontraba bajo licencia médica cuando grabó los videos, situación que, según dijo, redujo su salario a unos $600.000 mensuales , monto que describió como insuficiente para sostenerse.

La licencia responde a un tratamiento psicológico y psiquiátrico luego de un episodio de violencia de género sufrido en junio, que le dejó secuelas médicas, entre ellas episodios de epilepsia. “Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba” , reiteró.

Tras la aparición de los videos, la Policía de CABA dispuso su suspensión y la notificó sobre un sumario administrativo por uso indebido del uniforme . La agente aseguró que cumplirá con lo que la institución determine, pero admitió que evalúa no continuar en la fuerza.

“Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial durante su trabajo ni tampoco los beneficios que recibe”, declaró a Telefe Noticias.

El caso escaló además a la Justicia Federal, donde el abogado Rodrigo Tripolone pidió investigar si existió trata de personas con fines de explotación sexual. Planteó que la oficial sería una figura central en una red de cuentas que monetizan contenido junto a otras mujeres.

Nicole rechazó categóricamente esa acusación y aseguró que trabaja por su cuenta. “De manera particular. No hay un proxeneta, no hay una red de trata detrás”, respondió.