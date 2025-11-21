Pasaron a disponibilidad a una oficial de Policía por conducta "indecorosa "por sus videos de redes sociales

La "policía tiktokera hot" quedará apartada de sus funciones tras haber difundido videos en los que tenía una actitud insinuante vistiendo el uniforme.

La cúpula directiva de la Policía de la Ciudad dictó una medida que deja a una oficial en situación de disponibilidad, es que implica su suspensión temporal de servicio. La razón se tomó luego de que la mujer exhibiera en sus redes sociales en actitudes “indecorosas”.

La medida está bajo la solicitud del departamento de Asuntos Internos, que se encargará de investigar la conducta. La joven quedará apartada de sus funciones, al menos momentáneamente, y en las próximas semanas se definirá su situación, aunque seguramente será exonerada de la fuerza.

La oficial, identificada como Nicole V., quien llevaba tres años en la Policía de la Ciudad, estaba con licencia médica al momento de los hechos; sin embargo, en los últimos días se viralizaron al menos cuatro videos que subió a la red social Instagram junto a otra mujer, quien no fue identificada como integrante de la institución.

En los videos vestía el uniforme Según un comunicado de la fuerza al que accedió Agencia Noticias Argentinas, en las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.