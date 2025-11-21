21 de noviembre de 2025 - 15:50

Pasaron a disponibilidad a una oficial de Policía por conducta "indecorosa "por sus videos de redes sociales

La "policía tiktokera hot" quedará apartada de sus funciones tras haber difundido videos en los que tenía una actitud insinuante vistiendo el uniforme.

Oficial de policía fue suspendida de actividad tras difundirse sus videos en redes sociales con actitud insinuante acompañada de otra mujer utilizando el uniforme.&nbsp;

Oficial de policía fue suspendida de actividad tras difundirse sus videos en redes sociales con actitud insinuante acompañada de otra mujer utilizando el uniforme. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La cúpula directiva de la Policía de la Ciudad dictó una medida que deja a una oficial en situación de disponibilidad, es que implica su suspensión temporal de servicio. La razón se tomó luego de que la mujer exhibiera en sus redes sociales en actitudes “indecorosas”.

Leé además

Clash Royale en el aula: el recurso del profesor que suma millones de visualizaciones.

Un profesor creó ejercicios de matemáticas inspirados en Clash Royale y se volvió viral

Por Redacción
McDonalds, cadena multinacional estadounidense de comida rápida.

Trabajó en McDonald's, compartió consejos sobre cómo hacer los pedidos y se volvió un éxito viral

Por Redacción

La medida está bajo la solicitud del departamento de Asuntos Internos, que se encargará de investigar la conducta. La joven quedará apartada de sus funciones, al menos momentáneamente, y en las próximas semanas se definirá su situación, aunque seguramente será exonerada de la fuerza.

La oficial, identificada como Nicole V., quien llevaba tres años en la Policía de la Ciudad, estaba con licencia médica al momento de los hechos; sin embargo, en los últimos días se viralizaron al menos cuatro videos que subió a la red social Instagram junto a otra mujer, quien no fue identificada como integrante de la institución.

En los videos vestía el uniforme

Según un comunicado de la fuerza al que accedió Agencia Noticias Argentinas, en las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Asimismo, en la nota se especifica que “dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fin de semana XL: según las proyecciones del Ente Mendoza Turismo (Emetur), el nivel de ocupación promedio rondará el 80% en toda la provincia

Expectativa del sector turístico por el fin de semana XL: esperan una ocupación del 85%

Por Verónica De Vita
Fin de ciclo lectivo: chicos y padres cansados. El apoyo de la familia es fundamental para cerrarlo de la mejor manera posible

Fin de ciclo lectivo y chicos agotados: los tips de los expertos para sobrevivir de la mejor manera

Por Verónica De Vita
La triste historia del joven activista querido por todos y que fue brutalmente asesinado tendrá su película

La triste historia del joven activista que fue brutalmente asesinado tendrá su película

Por Ignacio de la Rosa
Ceci, la influencer mendocina que busca cumplir su sueño

Ceci, la influencer mendocina que busca juntar USD 50 mil para cumplir su sueño: ver por primera vez

Por Rodrigo Cuello