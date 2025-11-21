Fin de ciclo lectivo y chicos agotados: los tips de los expertos para sobrevivir de la mejor manera

El ciclo lectivo 2025 entra en su tramo final y, con él, llega uno de los momentos más demandantes del año para estudiantes y familias . Tras meses de clases, tareas, actividades y evaluaciones, el cansancio empieza a pasar factura . Todo parece costar más, aumentan las tensiones y, en muchos hogares, el agotamiento puede incluso derivar en conflictos de convivencia.

A esto se suma que no se trata solo de “llegar” al último día: hay que rendir . En primaria y secundaria se cierran notas, se toman las últimas evaluaciones y, en el caso de quienes adeudan contenidos -especialmente en el nivel medio-, se atraviesan las instancias de recuperación, una oportunidad clave para asegurar la promoción al año siguiente y evitar el estudio en verano.

Mientras tanto, los adultos también transitan su propio cierre de año: laborales, emocionales y familiares. Cómo acompañar a los chicos en este contexto sin sobrecargarlos -ni sobrecargarse- se vuelve un desafío central. Especialistas en Psicopedagogía analizan cómo llegan los estudiantes y qué puede hacer cada familia para atravesar mejor este tramo.

Los docentes cuentan que a esta altura del año cuesta mucho que se concentren en actividades , sobre todo los más chiquitos. Están dispersos y cansados, quizás porque ya sienten que se termina el año. Pero pasa otro tanto en el extremo superior: los alumnos que cursan el último año del secundario hace rato que ya tienen la cabeza en otras cosas. El viaje de egresados y la cena, si es que no lo hicieron ya. En el primer caso, están abocados a su organización, y si ya lo hicieron, sienten que es una etapa terminada. Pero además, la mayoría está enfocada en el ingreso a la universidad.

El psicopedagogo Jorge Yacobucci advierte que el agotamiento no depende solo del ritmo escolar : “Me parece importante empezar diciendo que el cansancio con el que llegan los chicos al fin del ciclo lectivo no depende solo de la escuela. Muchas veces los adultos, en la búsqueda de que ‘el tiempo sea productivo’ o en el intento de ofrecer alternativas a las pantallas, terminamos replicando lógicas de la vida adulta en la vida infantil: agendas recargadas, múltiples actividades extraescolares, poco margen para el juego libre y para el descanso”, señaló.

Pero además, hizo la salvedad de que esta realidad también está atravesada por cuestiones socioeconómicas: “En contextos socioculturalmente más desfavorecidos suele aparecer otra realidad, como exceso de pantallas, menos límites en el uso de dispositivos electrónicos, rutinas diarias desordenadas y poco descanso real. Aunque parezca una vida más “inactiva”, la saturación sensorial, la falta de movimiento y las horas de sueño insuficientes también producen agotamiento, irritabilidad y dificultades para sostener la atención en la escuela hacia fin de año”.

Evitar escenarios fatalistas y validar el cansancio

Por eso, Yacobucci dijo que con este escenario, es comprensible que, al acercarse diciembre, muchos chicos muestren cansancio acumulado, desinterés, irritabilidad o necesidad de “aflojar”. “No es desmotivación permanente ni falta de compromiso: es el resultado de un año largo atravesado por exigencias, rutinas apretadas y, en algunos casos, falta de descanso de calidad”, subrayó.

Para la licenciada y profesora en Psicopedagogía, Cintia Bloise, es difícil generalizar, porque cada trayectoria es única y está atravesada por múltiples factores, tanto individuales como sociofamiliares. Pero aceptó: “lo que es cierto es que, a esta altura del año, el cansancio se hace sentir y observamos desinterés en muchos estudiantes; especialmente adolescentes. Sin embargo, si les preguntamos si quieren repetir, la gran mayoría dirá que no. Allí aparece un punto -mayor o menor- de motivación al que los adultos debemos conectar para impulsar desde ese lugar el deseo necesario para que puedan afrontar esta etapa”.

Para Bloise, esta instancia continúa y refuerza el trabajo desarrollado durante todo el ciclo lectivo. Es clave evitar escenarios fatalistas y expresiones que atenten contra su autoestima (frases del estilo, no vas a poder, es mucho para vos) tampoco es el momento de echar culpas (“no hiciste nada en todo el año, sos vago, el año está perdido” etc). “Es el tiempo para analizar qué faltó, qué debe reforzarse y qué acciones son necesarias para acreditar los aprendizajes. De esta manera, reconocemos el camino transitado durante todo el año y les brindamos un marco de seguridad y confianza para enfrentar de manera provechosa este período”, enfatizó.

La comunicación como estrategia fundamental para el fin de ciclo lectivo

La buena y efectiva comunicación surgió como una pata fundamental en la que hubo coincidencia entre los profesionales. Esto tanto entre los chicos y sus familias como entre estas últimas y el colegio.

“La comunicación entre la familia y la escuela es fundamental. Es importante que las familias conozcan cómo finaliza su hijo/a el año escolar, en qué días y horarios deben presentarse los estudiantes, cuáles son los aprendizajes prioritarios que serán evaluados, cuál será la modalidad de evaluación y qué materiales deberán llevar. También es necesario conocer si se requieren elementos adicionales, como la presentación de la carpeta completa, entre otros”, destacó Bloise.

Resaltó que es fundamental trabajar con los estudiantes cómo encarar esta etapa, entendiendo que es un período para aprovechar. “Supone una fuerte corresponsabilidad entre la familia y la escuela, y requiere del esfuerzo del propio estudiante, quien es el protagonista del proceso”, aseguró.

También es uno de los 3 aspectos fundamentales para la psicopedagoga y docente universitaria Mónica Coronado, que lo enfocó en aprender a pedir y a dar ayuda. “Hay que ofrecerles apoyo”, subrayó al explicar que es algo que hay que trabajar mucho, sobre todo con los adolescentes. “Que sepan pedir ayuda, porque a veces sufren, la pasan mal por distintos motivos, que tienen que ver con la amistad, con las relaciones, y no confían lo suficiente en los adultos como para decir, necesito ayuda”.

En ese sentido dijo que si no entienden algún tema o les cuesta una materia es importante que puedan comunicarlo a sus padres para que puedan recibir el apoyo que necesiten. “Y no siempre esa ayuda es paga. Digo, pueden buscar alguna persona que sepa más, un chico que estudie en la universidad, un vecino que haya estudiado esto. Es muy importante insistir en que uno muchas veces necesita ayuda para resolver algunas cuestiones. Y que no está mal pedir ayuda, al contrario, está muy bien y que es súper importante”, redondeó la idea.

Gestión de la energía y un buen espacio para los chicos

Para Coronado la gestión de la energía es lo primero y fundamental: “Hay que ayudarlos a preservar mucho el sueño y que descansen. Hay muchos estudios que muestran que la cantidad de horas que los chicos duermen hoy se han ido reduciendo por el tema de la tecnología. Entonces, gran parte de la fatiga tiene que ver, no solo con las demandas sino también con la falta de sueño”, remarcó.

La escuela secundaria La buena y efectiva comunicación surgió como una pata fundamental para afrontar el fin de ciclo lectivo

Poner énfasis en los buenos hábitos en general, enfocado en los más sustanciales, aparece como una gran apuesta en un contexto de alta demanda: además del descanso, una buena alimentación y considerar espacio para la distensión, como actividades al aire libre o no suspender una actividad recreativa o deportiva,

La psicopedagoga sumó que hay que ofrecer a los chicos una estructura: “Necesitan esa estructura para sentirse seguros, confiados y tener un buen desempeño”.

Otro punto que es sustancial para la licenciada es que cuenten con espacios adecuados para estudiar, concentrarse y hacer tareas en el hogar. “Muchas veces las casas son obviamente y normalmente ruidosas. Pero si hay escolares en una casa, hay que disponer de un lugar, de una mesa de la cocina puede ser, en donde puedan hacer las tareas, estudiar, ponerse allí, en un determinado horario”, sugirió.

Recomendaciones esenciales para terminar el ciclo lectivo en 5 tips

El licenciado Yacobucci lo resumió en 5 tipos esenciales que abarcan lo académico y lo emocional.