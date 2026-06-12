Habló la mujer que denunció a la niñera que golpeaba a sus hijos y contó por qué difundió el video

Una niñera fue denunciada en la ciudad cordobesa de Jesús María luego de que una madre descubriera, a través de las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda, que la cuidadora golpeaba y gritaba a sus hijos mientras intentaba obligarlos a comer.

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Una mujer difundió imágenes de una niñera golpeando a su hija y el caso llegó a la Justicia de Córdoba

El caso se hizo público tras la v iralización de un video compartido en redes sociales por Yanina, la madre de los menores , quien relató la aterradora situación vivida mientras observaba las imágenes en tiempo real desde su trabajo.

"El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona", expresó la mujer en una publicación que rápidamente se viralizó.

En el video difundido se observa a la niñera, identificada como Julia Ferreyra , exigiendo a una niña que coma. La mujer la golpea y le grita mientras intenta obligarla a ingerir alimentos.

“Comé bien”, se escucha decirle antes de pegarle en una mano. Instantes después vuelve a increparla y le da un golpe en la cabeza mientras insiste para que siga comiendo.

Embed Grabó a la niñera pegándole a su hija. Pasó en Jesús Maria, Córdoba. pic.twitter.com/IoD5L0LdfX — Real Time (@RealTimeRating) June 11, 2026

En su publicación, la madre explicó: “No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente”, sostuvo.

Además, señaló que la niñera había trabajado con la familia durante aproximadamente cuatro meses y que hasta ese momento nunca había sospechado de situaciones de violencia.

En declaraciones al medio El Doce.tv, Yanina explicó que la cuidadora había comenzado a trabajar con ellos en febrero y que siempre se había mostrado afectuosa frente a los niños. “Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa, buena”, relató.

La mujer recordó que observó la agresión durante una pausa laboral y que la situación le provocó una profunda conmoción. “En primer momento, me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar”, contó.

Según explicó, debieron trasladarla hasta su vivienda para que pudiera hacerse cargo de sus hijos.

Tras llegar al domicilio, despidió a la niñera de forma inmediata. “Cuando la vi, lo único que le dije fue que se fuera. Ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, afirmó.

Posteriormente, la madre se presentó en la Unidad Judicial de Jesús María para radicar la denuncia correspondiente y solicitar la intervención de la Justicia.