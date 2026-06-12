12 de junio de 2026 - 23:05

Habló la mujer que denunció a la niñera que golpeaba a sus hijos y contó por qué difundió el video

La mujer expuso la situación en sus redes sociales y se volvió viral. En las imágenes se ve a la cuidadora golpeando a su niña para obligarla a comer.

Miró las cámaras de seguridad de su casa mientras trabajaba y vio cómo la niñera golpeaba a sus hijos.

Miró las cámaras de seguridad de su casa mientras trabajaba y vio cómo la niñera golpeaba a sus hijos.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una niñera fue denunciada en la ciudad cordobesa de Jesús María luego de que una madre descubriera, a través de las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda, que la cuidadora golpeaba y gritaba a sus hijos mientras intentaba obligarlos a comer.

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El caso se hizo público tras la viralización de un video compartido en redes sociales por Yanina, la madre de los menores, quien relató la aterradora situación vivida mientras observaba las imágenes en tiempo real desde su trabajo.

"El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona", expresó la mujer en una publicación que rápidamente se viralizó.

El video de la denuncia

En el video difundido se observa a la niñera, identificada como Julia Ferreyra, exigiendo a una niña que coma. La mujer la golpea y le grita mientras intenta obligarla a ingerir alimentos.

“Comé bien”, se escucha decirle antes de pegarle en una mano. Instantes después vuelve a increparla y le da un golpe en la cabeza mientras insiste para que siga comiendo.

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En su publicación, la madre explicó: “No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente”, sostuvo.

Además, señaló que la niñera había trabajado con la familia durante aproximadamente cuatro meses y que hasta ese momento nunca había sospechado de situaciones de violencia.

En declaraciones al medio El Doce.tv, Yanina explicó que la cuidadora había comenzado a trabajar con ellos en febrero y que siempre se había mostrado afectuosa frente a los niños. “Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa, buena”, relató.

La mujer recordó que observó la agresión durante una pausa laboral y que la situación le provocó una profunda conmoción. “En primer momento, me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar”, contó.

Según explicó, debieron trasladarla hasta su vivienda para que pudiera hacerse cargo de sus hijos.

Tras llegar al domicilio, despidió a la niñera de forma inmediata. “Cuando la vi, lo único que le dije fue que se fuera. Ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, afirmó.

Posteriormente, la madre se presentó en la Unidad Judicial de Jesús María para radicar la denuncia correspondiente y solicitar la intervención de la Justicia.

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