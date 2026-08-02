Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo desde el lunes con nevadas en cordillera

Luego del fuerte temporal que afectó a la provincia durante los últimos días, Mendoza comenzará la semana con condiciones más estables en el llano, aunque las nevadas continuarán en la cordillera durante el lunes, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas.
Para este lunes se espera una jornada algo nublada, con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste y nevadas en cordillera. La temperatura máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima será de 9°C.
Por su parte, la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) indicó que durante el lunes el cielo permanecerá nublado a mayormente nublado en alta montaña, con nevadas débiles, por lo que se recomienda seguir la evolución de las condiciones meteorológicas para quienes deban circular por la zona cordillerana.
El martes se presentará mayormente nublado, con un leve descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. En la alta montaña las condiciones tenderán a estabilizarse. Se pronostica una máxima de 19°C y una mínima de 8°C.
En tanto, el miércoles habrá poca nubosidad, un ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. La máxima llegará a 22°C y la mínima será de 9°C, con condiciones estables en la cordillera.
El temporal mantiene complicaciones en la cordillera
El pronóstico llega después de varios días marcados por un intenso temporal de nieve que afectó la zona cordillerana de Mendoza. Las precipitaciones obligaron al cierre del Paso Internacional Cristo Redentor y dejaron cientos de camiones varados sobre la Ruta Nacional 7 mientras continuaban las tareas de despeje y monitoreo de las condiciones de seguridad para una futura reapertura.
En ese contexto, aunque el tiempo tenderá a estabilizarse progresivamente en el llano, las autoridades continúan siguiendo de cerca la evolución de las nevadas en la montaña, ya que las bajas temperaturas y la acumulación de nieve todavía pueden complicar la transitabilidad en los principales corredores internacionales.