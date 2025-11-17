Un profesor creó ejercicios de matemáticas inspirados en Clash Royale y se volvió viral

Un docente de matemáticas sorprendió a sus alumnos al diseñar un ejercicio basado en personajes y elixir de Clash Royale. La propuesta se convirtió en un ejemplo de nuevas estrategias educativas.

Clash Royale en el aula: el recurso del profesor que suma millones de visualizaciones.

Los docentes buscan constantemente nuevas formas de captar la atención de sus alumnos. En esa búsqueda, algunos métodos sorprenden incluso a los propios estudiantes. Así fue el caso de Fran, un estudiante que compartió en X una particular actividad de matemáticas inspirada en Clash Royale, uno de los videojuegos más populares entre los adolescentes y adultos.

Su profesor decidió adaptar los contenidos al lenguaje y a los intereses de la clase. Para explicar las potencias y el cálculo del promedio, diseñó una ficha con imágenes de cartas del juego, cada una acompañada por su correspondiente nivel de elixir.

El ejercicio se basó en datos de la página “Stats Royale”, que muestra las estadísticas de los mejores jugadores por país. En este caso, seleccionó al jugador con mejor desempeño en Colombia y mostró cuál era el mazo más utilizado.

La actividad de matemáticas basada en Clash Royale que revolucionó X La actividad de matemáticas basada en Clash Royale que revolucionó X. redes Con esa información, la consigna era clara: calcular la media de elixir utilizada en ese mazo, con opciones de respuesta que iban de 3,5 a 5. La correcta era 4. La iniciativa buscaba demostrar que las matemáticas están presentes en cualquier contexto, incluso en un videojuego.

La publicación del alumno rápidamente se volvió viral y superó los dos millones de visualizaciones. Muchos usuarios celebraron el ingenio docente y el esfuerzo por conectar con los jóvenes: “Mil veces mejor estos problemas que los de si Lucía tiene la cuarta parte de la edad de Pablo o los del supermercado y comprar 600 sandías”, opinó uno.

Más allá del debate, el caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de innovar en las aulas y de acercar la enseñanza a los códigos culturales de cada generación.