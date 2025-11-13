Gracias al noticiero descubrió a su novio en la cancha con otra mujer

Una usuaria de Tiktok se volvió viral, al relatar cómo descubrió a su novio con otra mujer durante un partido de Boca, gracias a una transmisión del noticiero . Su historia rápidamente tuvo 3 millones de visualizaciones.

La joven, conocida bajo el nombre de usuario de @natyforese, inició su video y comentó: ” Sorytime de cómo el noticiero me mostro a mi novio en la Bombonera con una mina“. Naty contó que su pareja había viajado a ver el partido el pasado 10 de noviembre, según el tras ganar una entrada para asistir a la cancha.

“Resulta que estoy en mi casa mirando el partido desde el televisor porque yo no me gane absolutamente nada y cuando pongo el noticiero veo esto chicos le voy a mostrar el videíto” relató la usuaria.

En el clip, Naty mostró las imágenes transmitidas por el noticiero en las que se ve a un hombre, que identificó como su novio, acompañado de una mujer . “Podes tener suerte pero ¿tanta como para que yo te vea?” comentó sobre la situación.

El relato continúo con el momento que ella se comunica con él, quien niega ser el hombre filmado. A pesar de esto, la joven no se quedó tranquila y decidió investigar en redes sociales.

“Me quedaba por averiguar quién era la otra mina que yo ya sospechaba. Cuando yo voy a stalkear porque me imagine quien era la mina, ella había estado en la Bombonera y tenia una foto del brazo de mi novio“ relató.

En el video, Naty expresó su enojo, ya que pensaba que su novio estaría disfrutando del partido, cuando en realidad “se pone a hablar con cualquier mina que se le cruza”. Finalmente concluyó: “ De repente mi novio es un perro golden supersocial con todo el mundo “, haciendo referencia al estereotipo carismático distintivo de la raza.

Entre los comentarios destacados, uno de los que más resaltó fue "El camarógrafo tenía un solo trabajo y lo hizo bien”, incluso tuvo más de 45mil de me gusta.

Sin embargo, muchos usuarios realizaron especulaciones sobre por que ella sigue llamándolo como novio y no ex. “Lo triste es que dice: mi novio...nunca mi ex…” y “Todavía le dice ...mi novioooo” fueron algunos que hicieron referencia al título que usa la joven.

“Actualización siguen juntos”

Usuarios para seguir la historia publicaron que la pareja sigue en pie "Actualización siguen juntos, ella lo perdono" escribió una usuaria. Incluso la joven realizó un segundo video con el novio presente para dar su versión de los hechos.

"Según mi novio, fue en el colectivo hasta Buenos Aires con un grupo de chicos y, cuando entraron a la cancha, los de la misma zona estaban en el mismo lugar", relató Naty.

Respecto a las imágenes, el joven se justificó argumentando que, justo en el momento en que fue captado por el noticiero, le estaba pidiendo a la chica que le sacara una foto. "Yo estaba solo, le pedí a la chica que me saque una foto nada más", concluyó.

A pesar de que este video se lleno de críticas hacia ella, por creerle a su pareja, Naty en varios comentarios responde y defiende a su novio, además asegura que "Es bueno! Dice la verdad".