Le hizo caso a las frases motivacionales y quedó "endeudada de por vida": el relato viral de una tiktoker

La joven pagó el mínimo con la tarjeta y quedó condenada a un “infierno bancario”. Aún así se mostró confiada en que "de alguna manera se va a solucionar".

Pagó el mínimo de la tarjeta y contó su experiencia en un "infierno bancario".

Una usuaria de redes sociales contó su experiencia con las deudas de tarjeta de crédito. Su relato se volvió viral luego de que revelara frente a la cámara una decisión que afectó su economía personal.

La joven, que se presenta en TikTok como @silbadito, detalló: “Voy a decirles lo que debo de tarjeta. ¿Qué quieren que les diga? No sé cómo pasó. Estudio de esto, se supone que tengo que saber, pero no sé”. Así comenzó su relato la tiktoker en un video que se llenó de comentarios y reacciones en esa plataforma.

La usuaria abordó con franqueza la situación y admitió que hubo dos frases que la condenaron por completo; "Que 'Yo me lo merezco' y 'Para eso trabajo' son dos frases que tengo que erradicar de mi vida". También apuntó a la falta de educación financiera durante su trayecto escolar.

Con humor, pero sin abandonar la autocrítica, la tiktoker resumió su experiencia en una frase que resonó entre miles de usuarios. “Tomé la mala decisión de pagar el mínimo de la tarjeta. Ya está. Sentencié mi vida financiera al infierno bancario”, aseguró.

El costo financiero total de dejar parte del resumen de la tarjeta sin pagar puede llegar al 213,94% anual El costo financiero total de dejar parte del resumen de la tarjeta sin pagar puede llegar al 213,94% anual. La situación casi la supera emocionalmente pero aún así no pierde las esperanzas de encontrar un solución. “Ya me desesperé, ya lloré, ya entré en crisis... y llegué a la etapa de: esto se va a solucionar. De alguna manera se va a solucionar”, concluyó.