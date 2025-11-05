5 de noviembre de 2025 - 21:35

Un influencer no reconoció a Antonella Roccuzzo y le preguntó a qué se dedica: "Una amable señorita"

El creador de contenidos se acerco a la esposa de Lionel Messi para consultarle por el reloj que llevaba en su muñeca. Una amiga de Roccuzzo intercedió en la conversación.

El influencer Ziv Tamir le preguntó a Anto Roccuzzo por su reloj, sin conocerla.

El influencer Ziv Tamir le preguntó a Anto Roccuzzo por su reloj, sin conocerla.

Foto:

redes

El influencer Ziv Tamir se cruzó con Antonela Roccuzzo, grabó el momento y lo compartió en las redes sociales. El video se volvió viral, porque el creador de contenidos interactuó con la esposa de Lionel Messi sin conocerla. "¿A qué se dedica?", le consultó.

Lo cierto es que Ziv se acercó a Roccuzzo por su reloj, mientras ella charlaba con amigas fuera de una cancha de pádel. Acto seguido, el influencer la saludó: “Disculpe, hola señorita”.

Luego mencionó el nombre del reloj que la modelo llevaba puesto y consultó si era correcto, no sin antes presentarse: “Soy Ziv, el chico de los relojes". Después Roccuzzo admitió la marca del objeto.

Embed

Con el fin de mostrarle el reloj a los espectadores, el creador de contenidos acercó su cámara al reloj e hizo su clásica pregunta: "¿A qué se dedica?". De esta manera, la esposa de Lio Messi volteó hacia su compañera y le preguntó “En serio?”.

Ante la incomodidad, la amiga de Roccuzzo le manifestó que no era necesario que respondiera. Cordialmente, la modelo saludó a la cámara con una gran sonrisa.

De todas formas Ziv compartió el video con una breve pero contundente descripción: “¿A qué te dedicas? ¡Mira el programa! Una amable señora luce el nuevo reloj Tiffany Rope”. Resulta que la "amable señora" resultó ser Anto.

