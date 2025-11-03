Lionel Messi y una dura crítica desde la liga de Cristiano Ronaldo: "No es un campo de entrenamiento"
Directivos saudíes aseguran que el capitán de la Selección Argentina se comunicó para que el argentino jugara allí mientras la MLS se encuentra en pausa. La propuesta generó revuelo en la competición donde milita Cristiano Ronaldo.
Lionel Messi y una inesperada crítica de la liga de Arabia Saudita
Una declaración de un dirigente saudí reavivó la tensión entre Oriente Medio y Lionel Messi. El director general de la Academia Deportiva Mahd, Abdullah Hammad, aseguró que recibió un contacto del entorno del capitán argentino con una propuesta que no cayó nada bien en la liga donde compite, entre otros, Cristiano Ronaldo.
La propuesta fundamental consistía en que el astro rosarino jugara algunos meses en la liga saudí durante el extenso receso de la Major League Soccer, con el fin de mantener su ritmo competitivo y optimizar su preparación anual.
Un pedido que sorprendió a la liga saudí
Hammad explicó que la conversación giró en torno a la inactividad del fútbol estadounidense, que suele extenderse cerca de cuatro meses. Según su versión, esa inactividad motivó al círculo de Messi a explorar la posibilidad de que el futbolista compitiera temporalmente en Arabia Saudita.
El dirigente afirmó que trasladó la propuesta a las autoridades deportivas correspondientes, pero la respuesta fue negativa. La frase que utilizó para justificar esa decisión fue contundente: “Nuestra liga no es un campo de entrenamiento”, una idea que marcó el tono crítico del mensaje.
Los antecedentes de un interés previo de Lionel Messi
En el país árabe recuerdan que, tiempo atrás, Messi estuvo en la órbita de varios clubes locales, incluido uno de los equipos más importantes del campeonato, como lo es el Al-Hilal. La propuesta económica que se manejó en aquella oportunidad había sido una de las más altas del fútbol mundial, pero finalmente el jugador eligió continuar su carrera en la MLS.
Desde entonces, el vínculo entre Messi y Arabia Saudita quedó asociado a apariciones promocionales, viajes esporádicos y rumores de mercado, pero nunca se concretó un movimiento definitivo hacia esa liga.
Un mensaje que resuena en la competencia de Cristiano Ronaldo