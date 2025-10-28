Otra locura de Messi: Leones FC, el equipo de su familia Messi jugará en la Primera C del fútbol argentino

La AFA hizo oficial la afiliación del club presidido por Matías, hermano de Lionel Messi. En el 2026, jugará en Primera C.

Leones FC, equipo de la familia Messi, fue afiliado a la AFA y jugará la Primera C en 2026.

Una importante noticia atraviesa al fútbol argentino, sobre todo las categorías del Ascenso. La AFA confirmó en las últimas horas que Leones FC, club fundado por la familia de Lionel Messi, disputará la próxima temporada en la Primera C.

image Club Leones de Rosario. Su escudo. Gentileza: Club Leones de Rosario. Cuándo se fundo el club de la familia de Lionel Messi Fundado en 2015, con un predio ubicado en la comuna de Alvear (14 km al sur de la cabecera departamental Rosario) y presidido por Matías, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina, este joven equipo fue afiliado directamente, según consta en el Boletín Oficial N°6752.

Esta oficialización le permite incorporarse directamente al sistema de torneos AFA, sin pasar por las divisiones para los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, saltearse el Torneo Promocional Amateur, el escalón más bajo donde suelen empezar las instituciones.

image Si bien en unos meses competirá en la Primera C junto a Central Córdoba y Argentino (R), otros dos representantes locales, Leones actualmente sigue dando pelea en la segunda categoría rosarina. Se ubica puntero en la Zona Permanencia y ya se entrena bajo las órdenes de Víctor Zapata, de reciente paso por el banco de Atlas.