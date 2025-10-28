28 de octubre de 2025 - 21:25

Otra locura de Messi: Leones FC, el equipo de su familia Messi jugará en la Primera C del fútbol argentino

La AFA hizo oficial la afiliación del club presidido por Matías, hermano de Lionel Messi. En el 2026, jugará en Primera C.

Leones FC, equipo de la familia Messi, fue afiliado a la AFA y jugará la Primera C en 2026.

Club Leones de Rosario. Su escudo.

Cuándo se fundo el club de la familia de Lionel Messi

Fundado en 2015, con un predio ubicado en la comuna de Alvear (14 km al sur de la cabecera departamental Rosario) y presidido por Matías, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina, este joven equipo fue afiliado directamente, según consta en el Boletín Oficial N°6752.

Esta oficialización le permite incorporarse directamente al sistema de torneos AFA, sin pasar por las divisiones para los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, saltearse el Torneo Promocional Amateur, el escalón más bajo donde suelen empezar las instituciones.

Si bien en unos meses competirá en la Primera C junto a Central Córdoba y Argentino (R), otros dos representantes locales, Leones actualmente sigue dando pelea en la segunda categoría rosarina. Se ubica puntero en la Zona Permanencia y ya se entrena bajo las órdenes de Víctor Zapata, de reciente paso por el banco de Atlas.

El Chapa, con pasado en River, Independiente y Vélez, asumió recientemente y ya trabaja en conjunto con la dirigencia Matías Messi para el armado de un plantel competitivo que le permita asentarse y sufrir lo menos posible el cimbronazo que puede provocar el salto abrupto de categoría.

