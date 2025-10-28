Lionel Messi: candidato al MVP de la MLS luego de su temporada histórica con Inter Miami

Lionel Messi lideró a la franquicia de Florida hacia la mejor campaña de su historia y busca repetir el premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso.

Lionel Messi es candidato a ganar el MVP del año por segunda vez consecutiva.

Desde la llegada de Lionel Messi a Inter Miami, el club se transformó en protagonista de la MLS y logró una de las mejores temporadas regulares de la historia. No solo llevó al equipo al Supporters’ Shield, sino que Las Garzas alcanzaron la mayor cantidad de victorias, goles y puntos (74 en una sola temporada) y superaron su propio récord.

Ahora la MLS, anunció a los finalistas para los Premios de Fin de Año de 2025 de la liga y Messi es uno de los candidatos a llevarse el premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso (MVP). La nominación llega por segunda vez y el triunfo del año pasado.

Lionel Messi Lionel Messi es candidato a ganar el MVP del año por segunda vez consecutiva. GENTILEZA. Entre los finalistas a los diferentes premios se encuentran representantes de 16 clubes de la MLS. Sin embargo, los jugadores que comparten categoría con el capitán argentino son Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC).

El comisionado de la MLS Don Garber entrega el Botín de Oro a Lionel Messi, el delantero argentino de Inter Miami, como máximo anotador de la liga, el viernes 24 de octubre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)