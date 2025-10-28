28 de octubre de 2025 - 18:12

Lionel Messi: candidato al MVP de la MLS luego de su temporada histórica con Inter Miami

Lionel Messi lideró a la franquicia de Florida hacia la mejor campaña de su historia y busca repetir el premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso.

Lionel Messi es nuevamente candidato al MVP de la MLS tras su temporada histórica con Inter Miami. 

Los Andes | Redacción Deportes
Redacción Deportes

Desde la llegada de Lionel Messi a Inter Miami, el club se transformó en protagonista de la MLS y logró una de las mejores temporadas regulares de la historia. No solo llevó al equipo al Supporters’ Shield, sino que Las Garzas alcanzaron la mayor cantidad de victorias, goles y puntos (74 en una sola temporada) y superaron su propio récord.

Entre los finalistas a los diferentes premios se encuentran representantes de 16 clubes de la MLS. Sin embargo, los jugadores que comparten categoría con el capitán argentino son Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC).

El comisionado de la MLS Don Garber entrega el Botín de Oro a Lionel Messi, el delantero argentino de Inter Miami, como máximo anotador de la liga, el viernes 24 de octubre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Los números de Messi en el Inter Miami

Durante la temporada 2024/2025, el astro argentino brilló con 39 goles y 19 asistencias en 44 partidos, desempeño que le valió también la Bota de Oro. Desde su arribo en 2023, acumula 73 tantos, 18 dobletes y 2 hat-tricks en 83 encuentros, consolidándose como el máximo referente de la liga.

