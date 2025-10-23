Lionel Messi renovó contrato con Inter Miami y rompió un increíble récord en la MLS

El club de la Florida reveló una imagen del capitán argentino, quien firmó su nuevo contrato en la ubicación del futuro estadio que el equipo inaugurará en 2026

Finalmente se reveló que el destino de Lionel Messi seguirá ligado al Inter Miami luego de una serie de publicaciones del conjunto estadounidense, donde se observa al mítico futbolista estampar su firma en el contrato con la entidad que milita en la MLS.

En las imágenes se lo observa al capitán argentino desde las obras que se realizan en el Miami Freedom Park Stadium, el recinto que se convertirá en la nueva casa de las Garzas a partir del 2026.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inter Miami CF (@intermiamicf) "Estás en casa", reza la noticia del conjunto rosa mientras se puede ver al astro rosarino de 38 años vestido con un elegante traje marrón mientras firmaba un contrato en medio de la construcción del flamante estadio que reemplazará al actual Chase Stadium. “Freedom 10 dream”.

“Leo se queda en nuestra liga”, expresa la MLS en sus canales oficiales. Hay que decir que todavía no se revelan detalles del contrato ni tampoco su fecha de finalización.

La continuidad del jugador es fundamental en los planes del equipo, ya que es el pilar de un club en crecimiento, donde suma 71 goles y 36 asistencias en las 82 presentaciones oficiales en Inter Miami, obteniendo Leagues Cup y la MLS Supporters’ Shield.