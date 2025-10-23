Lionel Messi renovó contrato con Inter Miami y rompió un increíble récord en la MLS

Finalmente se reveló que el destino de Lionel Messi seguirá ligado al Inter Miami luego de una serie de publicaciones del conjunto estadounidense, donde se observa al mítico futbolista estampar su firma en el contrato con la entidad que milita en la MLS.
En las imágenes se lo observa al capitán argentino desde las obras que se realizan en el Miami Freedom Park Stadium, el recinto que se convertirá en la nueva casa de las Garzas a partir del 2026.
"Estás en casa", reza la noticia del conjunto rosa mientras se puede ver al astro rosarino de 38 años vestido con un elegante traje marrón mientras firmaba un contrato en medio de la construcción del flamante estadio que reemplazará al actual Chase Stadium. “Freedom 10 dream”.
“Leo se queda en nuestra liga”, expresa la MLS en sus canales oficiales. Hay que decir que todavía no se revelan detalles del contrato ni tampoco su fecha de finalización.
La continuidad del jugador es fundamental en los planes del equipo, ya que es el pilar de un club en crecimiento, donde suma 71 goles y 36 asistencias en las 82 presentaciones oficiales en Inter Miami, obteniendo Leagues Cup y la MLS Supporters’ Shield.
El récord de Lionel Messi en la MLS
Lionel Messi lidera por tercer año consecutivo el ranking de ventas de camisetas, reafirmando su influencia tanto dentro como fuera del campo. El segundo lugar fue para Son Heung-Min, mientras que el tercer puesto fue para Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC).
Lionel Messi y una preocupante lesión
Lo llamativo es que la lista está plagada de futbolistas extranjeros y dentro del Top 10 se encuentra otro futbolista argentino: Rodrigo De Paul. A continuación, el ranking de futbolistas con más ventas de camiseta:
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Son Heung-Min
- Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC)
- Luis Suárez (Inter Miami)
- Miguel Almirón (Atlanta United)
- Jordan Morris (Seattle Sounders FC)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Darlington Nagbe (Columbus Crew)
- Wilfried Zaha (Charlotte FC)
- Marco Reus (LA Galaxy).