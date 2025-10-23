La reveladora respuesta de Franco Colapinto sobre su posible asiento de F1 en 2026

El piloto argentino de Alpine reveló detalles de su complejo presente y las gestiones para asegurar su asiento titular en la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto a la espera por definir su futuro en la F1

Franco Colapinto se encuentra en México, en plena espera de lo que será la competición de Fórmula 1 durante este fin de semana. Lo cierto es que el argentino de 22 años sueña con lograr sus primeros puntos del año con Alpine y también espera para confirmar su futuro el próximo año.

Mientras se definen los detalles en la carrera del joven pilarense, en las últimas horas brindó una conferencia de prensa en la capital mexicana para hablar acerca de su futuro en la máxima categoría y despejó varias dudas.

Diseño sin título (38) Franco Colapinto, piloto de Alpine Las contundentes declaraciones de Franco Colapinto en México “Estamos trabajando cada vez mejor. Lo importante es que este año es de transición. Sabíamos que iba a ser difícil, está siendo más difícil de lo que pensamos, es la realidad”, comenzó el piloto argentino en medio de un compromiso comercial.

Luego, el corredor sentenció: “Estoy trabajando en el auto del año que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujando para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado”.