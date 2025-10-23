23 de octubre de 2025 - 10:13

La reveladora respuesta de Franco Colapinto sobre su posible asiento de F1 en 2026

El piloto argentino de Alpine reveló detalles de su complejo presente y las gestiones para asegurar su asiento titular en la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto a la espera por definir su futuro en la F1

Franco Colapinto a la espera por definir su futuro en la F1

Foto:

Por Cristian Reta

Franco Colapinto se encuentra en México, en plena espera de lo que será la competición de Fórmula 1 durante este fin de semana. Lo cierto es que el argentino de 22 años sueña con lograr sus primeros puntos del año con Alpine y también espera para confirmar su futuro el próximo año.

Leé además

Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors

Se conoció el nombre del DT que suena para dirigir a Boca Juniors

Por Cristian Reta
El Papu Gómez vuelve al fútbol profesional

Se confirmó el regreso del Papu Gómez al fútbol luego de un largo parate

Por Redacción Deportes

Mientras se definen los detalles en la carrera del joven pilarense, en las últimas horas brindó una conferencia de prensa en la capital mexicana para hablar acerca de su futuro en la máxima categoría y despejó varias dudas.

Diseño sin título (38)
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Las contundentes declaraciones de Franco Colapinto en México

Estamos trabajando cada vez mejor. Lo importante es que este año es de transición. Sabíamos que iba a ser difícil, está siendo más difícil de lo que pensamos, es la realidad”, comenzó el piloto argentino en medio de un compromiso comercial.

Luego, el corredor sentenció: “Estoy trabajando en el auto del año que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujando para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado”.

  • Longitud del circuito: 4.304 kilómetros
  • Primer Gran Premio: 1963
  • Número de vueltas: 71
  • Tiempo de vuelta más rápido: 1:17.774 Valtteri Bottas (2021)
  • Distancia de carrera: 305.584 kilómetros
mechico
El Autódromo de los Hermanos Rodríguez del GP de México

El Autódromo de los Hermanos Rodríguez del GP de México

El cronograma completo de Franco Colapinto en el GP de México de la F1

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 15:30
  • Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14:30
  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Club de la Familia Messi, Leones FC, Afiliado Directamente a la Primera C de AFA

Fue fundado por Lionel Messi y competirá en la Primera C en 2026

Por Cristian Reta
Pato OWard, Jak Crawford, Frank Vesti, Paul Aron y Antonio Fuoco, cinco de los nueve rookies que tendrán su chance en la F1.

Sangre joven en la F1: los nuevos pilotos que tendrá el GP de México

Por Nicolás Salas
Nicolás Varrone, piloto argentino

¿Un argentino a la F2? El misterioso mensaje de Nico Varrone que ilusiona al automovilismo nacional

Por Cristian Reta
Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de México

La confesión de Franco Colapinto sobre el próximo Gran Premio de Fórmula 1: "Amo México"

Por Redacción Deportes