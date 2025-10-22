Se confirmó el regreso del Papu Gómez al fútbol luego de un largo parate

Papu Gómez fue presentado en las últimas horas como refuerzo del Padova de Italia, donde disputará la Serie B.

El extremo izquierdo Alejandro Papu Gómez volverá a jugar oficialmente tras cumplir dos años de suspensión por doping positivo. El futbolista argentino fue presentado como refuerzo del Calcio Padova, club que compite en la Serie B del fútbol de Italia.

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de las redes sociales, donde compartieron detalles exclusivos de la conferencia de prensa presentación del jugador. Allí, en las fotos Gómez se mostró sonriente y entusiasmado por regresar a la actividad profesional después de un largo parate.

Alejandro Papu Gómez regresa al fútbol: Embed Bagno di folla di tifosi biancoscudati al Macron Store per il “meet & greet” con il Papu Gomez!https://t.co/5nFBq3xXTC pic.twitter.com/KSb60qgKNh — Calcio Padova (@PadovaCalcio) October 22, 2025 En declaraciones ante la prensa, el exArsenal aseguró estar feliz de retornar. “Estoy aquí para ayudar; tenía muchas ganas de seguir siendo una pieza clave. Siento la responsabilidad de representar a Padua y a sus habitantes, y llevar esta camiseta es una gran alegría. Mis compañeros han demostrado su valía incluso sin mí al principio de la temporada; me gusta la mentalidad ganadora del equipo”, expresó el campeón del mundo.

En paralelo, en otro posteo el club difundió un video donde puede observarse a un buen número de simpatizantes que llegaron al lugar para mostrar su apoyo y cariño. El Papu firmó autógrafos, posó para fotos y fue ovacionado por los hinchas, que celebraron la llegada de una figura de trayectoria internacional.