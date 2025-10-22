22 de octubre de 2025 - 17:40

Se confirmó el regreso del Papu Gómez al fútbol luego de un largo parate

Papu Gómez fue presentado en las últimas horas como refuerzo del Padova de Italia, donde disputará la Serie B.

El Papu Gómez vuelve al fútbol profesional

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de las redes sociales, donde compartieron detalles exclusivos de la conferencia de prensa presentación del jugador. Allí, en las fotos Gómez se mostró sonriente y entusiasmado por regresar a la actividad profesional después de un largo parate.

Alejandro Papu Gómez regresa al fútbol:

En declaraciones ante la prensa, el exArsenal aseguró estar feliz de retornar. “Estoy aquí para ayudar; tenía muchas ganas de seguir siendo una pieza clave. Siento la responsabilidad de representar a Padua y a sus habitantes, y llevar esta camiseta es una gran alegría. Mis compañeros han demostrado su valía incluso sin mí al principio de la temporada; me gusta la mentalidad ganadora del equipo”, expresó el campeón del mundo.

En paralelo, en otro posteo el club difundió un video donde puede observarse a un buen número de simpatizantes que llegaron al lugar para mostrar su apoyo y cariño. El Papu firmó autógrafos, posó para fotos y fue ovacionado por los hinchas, que celebraron la llegada de una figura de trayectoria internacional.

Cabe destacar que Padova se encuentra en la mitad de la tabla de posiciones de la Serie B, y aspira a escalar para pelear por un lugar en el ascenso a la Serie A. La incorporación de Gómez busca aportar jerarquía y experiencia a un plantel que necesita impulso en la segunda parte de la temporada. El regreso del ex Arsenal de Sarandí, Atalanta y Sevilla marca un nuevo capítulo en su carrera, con el desafío de volver a competir al máximo nivel y dejar atrás la sanción que lo mantuvo fuera de las canchas.

