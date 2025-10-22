Sangre joven en la F1: los nuevos pilotos que tendrá el GP de México

Debido a una exigencia reglamentaria, 9 pilotos rookies tendrán la chance de manejar un monoplaza de Fórmula 1 en la primera práctica del viernes.

Pato O'Ward, Jak Crawford, Frank Vesti, Paul Aron y Antonio Fuoco, cinco de los nueve rookies que tendrán su chance en la F1.

La Fórmula 1 tendrá acción este fin de semana cuando se corra del viernes 24 al sábado 26 el Gran Premio de México, donde las diez escuderías competirán de igual a igual y donde en una de sus etapas aparecerán nuevos conductores.

Recordemos que el reglamente impuesto por la FIA obliga a los equipos a ceder cada uno de sus coches en dos ocasiones a un corredor considerado “rookie”, es decir que deben dar a lo largo del año cuatro chances por escudería en las prácticas a un piloto novato que no haya participado en más de dos carreras del Campeonato de la máxima categoría.

mechico El Autódromo de los Hermanos Rodríguez del GP de México La instancia elegida para cumplir con esta obligación es la FP1, es decir la primera práctica libre del día viernes, la cual comenzará a las 15.30 de Argentina (12.30 de México).

¿Quiénes son los 9 pilotos que reemplazarán a experimentados pilotos en la Fórmula 1? Pato O’Ward estará en el McLaren de Lando Norris

estará en el McLaren de Arvid Lindblad ocupará el Red Bull de Max Verstappen

ocupará el Red Bull de Antonio Fuoco sustituirá a Lewis Hamilton en Ferrari

sustituirá a en Ferrari Fred Vesti será reemplazante del Mercedes de George Russell

será reemplazante del Mercedes de Luke Browning conducirá el Williams de Carlos Sainz

conducirá el Williams de Jak Crawford irá por el Aston Martin Lance Stroll

irá por el Aston Martin Ryo Hirakawa se subirá al Haas de Ollie Bearma

se subirá al Haas de Ayumu Iwasa estará en el Racing Bulls de Liam Lawson

estará en el Racing Bulls de Paul Aron se sentará en el Alpine de Pierre Gasly. image image De la lista de 9 conductores se destaca el británico Lindblad, quien es el favorito para ocupar un asiento en Racing Bulls el próximo año y ha sido reconocido como "el próximo Verstappen". También se encuentra Paul Aron, el principal competidor por el asiento de Franco Colapinto en 2026, por lo que la práctica del día viernes será importante a la hora de comparar el rendimiento de ambos corredores en la misma circunstancia.

Arvid Lindblad, la gran promesa de Red Bull Arvid Lindblad, la joya de 17 años que tiene Red Bull Por otra parte, tanto Crawford como Browning son dos de los principales animadores de la Fórmula 2, que en estos momentos lidera el italiano Leonardo Fornaroli.