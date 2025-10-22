Sangre joven en la F1: los nuevos pilotos que tendrá el GP de México

La Fórmula 1 tendrá acción este fin de semana cuando se corra del viernes 24 al sábado 26 el Gran Premio de México, donde las diez escuderías competirán de igual a igual y donde en una de sus etapas aparecerán nuevos conductores.
Debido a una exigencia reglamentaria, 9 pilotos rookies tendrán la chance de manejar un monoplaza de Fórmula 1 en la primera práctica del viernes.
La Fórmula 1 tendrá acción este fin de semana cuando se corra del viernes 24 al sábado 26 el Gran Premio de México, donde las diez escuderías competirán de igual a igual y donde en una de sus etapas aparecerán nuevos conductores.
Recordemos que el reglamente impuesto por la FIA obliga a los equipos a ceder cada uno de sus coches en dos ocasiones a un corredor considerado “rookie”, es decir que deben dar a lo largo del año cuatro chances por escudería en las prácticas a un piloto novato que no haya participado en más de dos carreras del Campeonato de la máxima categoría.
La instancia elegida para cumplir con esta obligación es la FP1, es decir la primera práctica libre del día viernes, la cual comenzará a las 15.30 de Argentina (12.30 de México).
De la lista de 9 conductores se destaca el británico Lindblad, quien es el favorito para ocupar un asiento en Racing Bulls el próximo año y ha sido reconocido como "el próximo Verstappen". También se encuentra Paul Aron, el principal competidor por el asiento de Franco Colapinto en 2026, por lo que la práctica del día viernes será importante a la hora de comparar el rendimiento de ambos corredores en la misma circunstancia.
Por otra parte, tanto Crawford como Browning son dos de los principales animadores de la Fórmula 2, que en estos momentos lidera el italiano Leonardo Fornaroli.
Viernes 24 de octubre
Sábado 25 de octubre
Domingo 26 de octubre