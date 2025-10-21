La confesión de Franco Colapinto sobre el próximo Gran Premio de Fórmula 1: "Amo México"

El piloto argentino mostró los detalles del circuito en un video publicado por la cuenta oficial de Alpine.

Franco Colapinto se prepara para lo que puede ser un fin de semana importante para su futuro en la Fórmula 1: el Gran Premio de México. A través de un video publicado en las redes sociales de Alpine, el argentino contó los pormenores del circuito.

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de México: Embed ¡Hola, México!



A weekend full of passionate fans, delicious food, and of course - thrilling racing! Take a lap around the Autódromo Hermanos Rodríguez with @FranColapinto presented by @eni. pic.twitter.com/v8p4r1g5Rf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 21, 2025 El material audiovisual que habitualmente realiza la escudería francesa fue la excusa perfecta para que Colapinto llene de elogios al público latino, que acompañará en gran número al 43. En ese aspecto, aseguró: “Es una gran pista, pero sobre todo tiene un gran ambiente con todos los mexicanos y sudamericanos. Es una gran oportunidad aquí. Cuando estás debajo del estadio, puedes oírlos gritar. Sin duda, es una de mis carreras favoritas del año”.

Luego, comenzó a dar detalles imperdibles de lo que significa recorrer la pista Azteca. “Estamos a una gran altitud, así que tenemos la carga aerodinámica de Mónaco, pero llegamos a 360 km/h en la recta final. Debido a la altitud, no tenemos mucha resistencia", lanzó de entrada.

Los aspectos a tener en cuenta para México: BWT uno Fórmula 1. Buenos momentos a pesar de tener una especie de lavarropa de auto, Franco Colapinto cumplió con la "Popu" y largará en el puesto 15 Gentileza Para el nacido en Pilar, el secreto está en gestionar el gasto de neumáticos durante toda la competencia, debido a las altas temperaturas. “Los neumáticos se sobrecalientan muy rápido, así que hay que ser muy limpio, especialmente con la aplicación del acelerador. Está lleno de curvas de baja velocidad, pero es realmente muy difícil controlar la temperatura de los neumáticos, especialmente los traseros", confesó al respecto.

Otro aspecto fundamental para tener éxito en México es la zona de DRS, donde la paciencia y sabiduría del piloto se pone a prueba. “Es muy agradable de conducir. En esta zona hay que utilizar todo el piano, a toda velocidad y luego prepararse para la última parte de la pista. Es muy engañosa porque los neumáticos se calientan mucho, los traseros son muy difíciles de controlar, especialmente en esta sección, donde se necesita mucha tracción, pero luego entras en la última curva y tienes que ser muy agresivo con la potencia y con la salida", completó con lujo de detalle.