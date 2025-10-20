La cortante respuesta de Pierre Gasly sobre la maniobra de Franco Colapinto: "Hice mi parte..."

La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Austin quedó opacada, en la parte trasera de la parrilla, por una inesperada disputa interna. Los compañeros de equipo de Alpine, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly , protagonizaron una acción que generó tensión y una clara frustración en el piloto galo.

A pesar de que la carrera en Texas fue pobre para la escudería, que se arrastraba en las posiciones 17 y 18 en la etapa final, la acción se centró en un cambio de posiciones que desafió una orden de equipo .

Con Bortoleto detrás de ellos y solo con Carlos Sainz abandonado, Colapinto (que rodaba 18º) tenía la oportunidad de superar a Gasly. Sin embargo, la radio le comunicó al argentino una directiva clara: no adelantar al francés y enfocarse en impedir que Bortoleto los pasara .

Ingeniero a Colapinto: “Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones” - Colapinto: “Espera, ¿qué? El es muy lento”. Acción seguida, Franco lo pasó a Gasly. Porque sí, porque es más rápido que su compañero. pic.twitter.com/ajQbXHVSKF

Franco Colapinto optó por ignorar la decisión, ya que tenía mejor ritmo y decidió pasar a su compañero. De esta forma, Colapinto finalizó en la posición 17 , Gasly cayó al 19 , y Bortoleto se ubicó 18º.

Tras las 56 vueltas, Colapinto aseguró que desobedecer esta orden "fue lo correcto" , debido a que "me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad", manifestó el pilarense en zona mixta.

"CREO QUE ERA LO CORRECTO. ME TOCÓ A MI DAR LA POSICIÓN VARIAS VECES" Franco Colapinto explicó su decisión en la última vuelta de la carrera en #USGP . Más #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YsmXYNDZMG

La Frustración de Pierre Gasly: "Somos Simplemente Demasiado Lentos"

Una vez concluida la carrera, Pierre Gasly dialogó con la prensa y fue consultado sobre la maniobra de Colapinto, aunque prefirió onicialmente desviar el foco hacia el pobre rendimiento general del monoplaza: “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”.

Gasly afirmó que él había cumplido con su parte y mostró su descontento con la situación, aunque prefirió reservarse los detalles para la interna del equipo: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”.

Por último, el francés insistió en que el tema debía resolverse a puertas cerradas, sin exponer la disputa públicamente: “Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor”, concluyó Gasly, dejando entrever la tensión que generó la maniobra de Colapinto al ignorar la directriz del equipo.