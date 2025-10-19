19 de octubre de 2025 - 18:42

Franco Colapinto desobedeció las órdenes de Alpine y superó a Gasly

El piloto argentino finalizó 17° en el Gran Premio de los Estados Unidos tras ignorar un pedido de su equipo y adelantar a su compañero.

Por Nicolás Salas

Alpine detuvo el desarrollo del auto 2025 para centrarse en 2026. En ese contexto, la misión de Franco Colapinto no es otra que acercarse al ritmo de su compañero Gasly con actuaciones decentes en las últimas carreras y el Gran Premio de los Estados Unidos no fue la excepción.

Así fue la maniobra de Franco Colapinto en Alpine

La acción del argentino se produjo cuando Gabriel Bortoleto, de Sauber, amenazaba la posición 18° de Colapinto mientras el argentino le recortaba cada vez más décimas a Pierre Gasly. En este momento, los ingenieros, vía radio, le dijeron a Franco que mantuvieran las posiciones, no atacara a su compañero y lo defendiera. Pero Franco no acató la orden y ganó una posición sobre el cierre de la carrera.

“Espera, ¿qué? Él está yendo más lento", dijo Colapinto al escuchar el pedido de Alpine y no se lo pensó un segundo para aprovechar su velocidad y recuperar terreno en la pista en la vuelta 54.

Una vez finalizada la carrera, en la transmisión oficial, tanto Colapinto como Gasly se bajaron de sus autos y, según el periodista Adrián Puente, los corredores de Alpine “ni se miraron”.

