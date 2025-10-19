Franco Colapinto desobedeció las órdenes de Alpine y superó a Gasly

El piloto argentino finalizó 17° en el Gran Premio de los Estados Unidos tras ignorar un pedido de su equipo y adelantar a su compañero.

Alpine detuvo el desarrollo del auto 2025 para centrarse en 2026. En ese contexto, la misión de Franco Colapinto no es otra que acercarse al ritmo de su compañero Gasly con actuaciones decentes en las últimas carreras y el Gran Premio de los Estados Unidos no fue la excepción.

El pilarense protagonizó una de las maniobras más llamativas en Austin cuando quedaban solo dos vueltas para el final. El corredor número 43 desobedeció una orden de equipo y pasó a su compañero para luego terminar la competencia en el puesto 17.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1980010248233488568&partner=&hide_thread=false LAP 54/56



Colapinto : "Hold Positions? But he's slow!"



Franco subsequently sends it on Pierre for P17, and gets past into the first corner! #F1 #USGP pic.twitter.com/SdgoesO4qF — Formula 1 (@F1) October 19, 2025 Así fue la maniobra de Franco Colapinto en Alpine La acción del argentino se produjo cuando Gabriel Bortoleto, de Sauber, amenazaba la posición 18° de Colapinto mientras el argentino le recortaba cada vez más décimas a Pierre Gasly. En este momento, los ingenieros, vía radio, le dijeron a Franco que mantuvieran las posiciones, no atacara a su compañero y lo defendiera. Pero Franco no acató la orden y ganó una posición sobre el cierre de la carrera.

“Espera, ¿qué? Él está yendo más lento", dijo Colapinto al escuchar el pedido de Alpine y no se lo pensó un segundo para aprovechar su velocidad y recuperar terreno en la pista en la vuelta 54.