18 de octubre de 2025 - 20:22

Max Verstappen fue un toro rojo y se llevó la pole en Austin

En tanto, Franco Colapinto mejoró su performance y largará 15° en el circuito de Las Américas donde se disputa la fecha decimonovena de Fórmula 1.

Fórmula 1. La figura de Max Verstappen se está agigantada en cada fecha que pasa

Fórmula 1. Buena performance tuvo Franco Colapinto en el circuito de Las Américas en la ciudad de Austin en Texas.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Gran Premio de Fórmula 1 en Estados Unidos ya tiene dueño de la pole, luego de que el neerlandés Max Verstappen dominó la clasificación en el Circuito de las Américas, mientras que el argentino Franco Colapinto largará decimoquinto.

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto nacional

La pole fue para Max Verstappen, segundo quedó Lando Norris y tercero saldrá Charles Leclerc

Tenis. Jannik Sinner es el actual número 2 del mundo

Gracias a un torneo de exhibición de Tenis, Jannick Sinner es aún más multimillonario

El piloto de Red Bull consiguió un tiempo de 1:32.510, superando por dos décimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés, vuelve a quedarse con la pole position tras ganar la carrera sprint.

Por su parte, Colapinto logró avanzar hasta la Q2, demostrando solidez en Austin y logró marcar un tiempo de 1:34.044, que le permitió finalizar decimoquinto, apenas por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

La jornada clasificatoria tuvo un inicio accidentado, ya que Isack Hadjar, de Racing Bulls, provocó una bandera roja al impactar contra el muro en los primeros minutos de la Q1, lo que obligó a interrumpir la sesión por casi diez minutos.

La carrera se realizará este domingo a las 16 (hora argentina) donde Colapinto tendrá la posibilidad de sumar puntos, por primera vez en la temporada.

Max Verstappen mete presión

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el triunfo en la carrera sprint en el Gran Premio de Estados Unidos, que tuvo una largada accidentada y con varios abandonos.

El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams).

La carrera tuvo una largada caótica, ya que en la primera curva se dio un choque múltiple, que tuvo como principales protagonistas al alemán Nico Hulkenberg (Sauber) y a los pilotos de McLaren, el australiano y líder del campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes terminaron abandonando.

El otro gran afectado por esta largada fue el español Fernando Alonso, quien tampoco pudo terminar la carrera.

Luego de que se relanzara la competencia, Russell presionó durante varias vueltas a Verstappen, aunque no pudo superarlo y se tuvo que conformar con la segunda posición. Por otra parte, Sainz volvió a redondear una grandísima actuación y terminó en el tercer puesto para finalizar nuevamente en el podio.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Luego de esta carrera, Verstappen le descontó unos valiosísimos ocho puntos a Piastri, quien ahora le saca 55 unidades.

La carrera sprint terminó con un safety car, ya que a falta de solo tres vueltas el canadiense Lance Stroll, hijo del principal accionista de Aston Martin, hizo una de sus típicas maniobras asesinas y chocó al francés Esteban Ocon (Haas).

Franco Colapinto mejoró su performance

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue una de las víctimas en la accidentada largada de esta carrera sprint, ya que mientras esquivaba a los autos que habían chocado recibió un impacto por detrás de otro rival.

Luego de esta situación, Colapinto sufrió la pinchadura de uno de sus neumáticos, por lo que tuvo que parar en boxes mientras estaba el auto de seguridad.

Finalmente, una vez que se relanzó la carrera el argentino no encontró ritmo en ningún momento y terminó decimocuarto (último debido a los abandonos de Norris, Piastri, Alonso, Stroll y Ocon, sumada a la penalización del británico Oliver Bearman).

Así largarán en el Gran Premio de Estados Unidos:

  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • George Russell (Mercedes)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Nico Hulkenberg (Sauber)
  • Liam Lawson (RB)
  • Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Gabriel Bortoleto (Sauber)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Alex Albon (Williams)
  • Isack Hadjar (RB)
  • Lance Stroll (Aston Martin)

