Colapinto habló tras una mala Sprint en el Gp de Fórmula 1 en Estados Unidos: "Falta ritmo"

La carrera sprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos comenzó con caos en la primera curva del Circuito de las Américas donde hubo un toque entre Nico Hülkenberg (Sauber) y Oscar Piastri (McLaren) el cual generó un múltiple incidente que afectó a varios pilotos, entre ellos al argentino Franco Colapinto.

El pilarense, que había partido desde la decimoséptima posición, se vio atrapado entre el Sauber de Gabriel Bortoleto y el Racing Bulls de Isack Hadjar, por lo que no tuvo margen para evitar el contacto.

“Me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me tocó”, explicó Colapinto en diálogo con ESPN.

El toque le provocó daños en el monoplaza y lo obligó a pasar por boxes durante el período de safety car. Tras el reinicio, el piloto de Alpine intentó recuperar posiciones, pero la falta de ritmo del auto se hizo evidente.

Ante esto, el argentino habló sobre el rendimiento del monoplaza: “Igualmente falta ritmo, no estamos rápidos, así que hay que tratar de entender para la qualy y estar un poco mejor porque nos está costando bastante”.

Este sábado a las 18 se llevará a cabo la clasificación, en la que Colapinto buscará quedar bien posicionado pensando en la carrera de este domingo a las 16 en el marco de el Gran Premio de Estados Unidos.