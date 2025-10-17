17 de octubre de 2025 - 20:31

Otra vez se quedó con la pole para una carrera Sprint en Fórmula 1, Max Verstappen

Franco Colapinto remató 17° en el GP de Fórmula 1 que se disputa en Texas. Este sábado la competencia será a las 14 y a las 18 será la clasificación.

Fórmula 1. Max Verstappen piloto que ganó la pole

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto nacional

Por Gonzalo Tapia

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto culminó la clasificación previa a la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en la posición 17°, tras haber sido eliminado en la Q1, el primer corte.

Lando Norris y Max Verstappen

Lando Norris dominó la práctica libre en Fórmula 1 y Franco Colapinto finalizó decimosexto

Quien lideró la prueba fue el neerlandés de Red Bull Max Verstappen, con un tiempo de 1:32.143, menos de una décima de ventaja frente al británico de McLaren Lando Norris. Por su parte, el compañero del pilarense, Pierre Gasly, tuvo un mejor rendimiento y alcanzó el 13° puesto en la grilla de salida.

Con un casco especial, en homenaje a la “Misión argentina” en las 84 horas de Nürburgring, Franco Colapinto no tuvo su mejor clasificación y quedó afuera en Q1.

El argentino no pudo beneficiarse de su primera vuelta rápida, en la que algunos errores lo hicieron terminar en el anteúltimo puesto, mientras que su segundo giro fue mejor, pero nuevamente no le alcanzó: terminó 17° con un tiempo de 1:35.246, apenas una décima detrás de Gasly, que ocupó el último puesto de clasificación al segundo corte, la Q2.

Fórmula 1. Franco Colapinto trata de sacar lo que más pueda a su "Cacharro"

En los puestos más altos, Verstappen fue el más rápido en el corte final y Lando Norris dio un golpe en la mesa de cara a la definición del mundial de constructores, al ser tres décimas más rápido que Oscar Piastri, su compañero de equipo y líder del mundial, a quien mantuvo a raya durante toda la jornada.

Además, volvió a sorprender el experimentado piloto Nico Hulkenberg, de Sauber, quien cerró la qualy en el cuarto puesto y comienza a ilusionarse con un nuevo podio, habiendo alcanzado el primero de su carrera esta temporada.

Así, con el mundial de constructores ya determinado para McLaren, Piastri y Norris siguen disputándose el de Pilotos, que, si Norris mantiene la ventaja que ha tenido en lo que va del fin de semana norteamericano, se pondrá mucho más parejo. Actualmente, Piastri lidera con 336 puntos, 22 de ventaja sobre el británico, y a falta de seis fechas para el final de la temporada 2025.

La grilla para la carrera Sprint

La grilla para la carrera Sprint

El mejor de los "mortales" vino con sorpresa: fue el alemán Nico Hulkenberg, que largará desde el cuarto lugar en la segunda fila con su Sauber. Lo siguen el británico George Russell (Mercedes), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el también español Carlos Sainz (Williams), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el tailandés Alex Albon (Williams) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Los primeros puestos en la clasificación para la carrera al sprint

  • 1° Max Verstappen (Red Bull Honda) 1:32.143.
  • 2° Lando Norris (McLaren Mercedes) 1:32.214.
  • 3° Oscar Piastri (McLaren Mercedes) 1:32.523.
  • 4° Nico Hulkenberg (Sauber Ferrari) 1:32.645.
  • 5° George Russell (Mercedes) 1:32.888.

