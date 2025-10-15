15 de octubre de 2025 - 13:49

Un equipo de la Fórmula 1 confirmó sus pilotos para 2026, mientras Colapinto aguarda el anuncio de Alpine

Se trata de Mercedes, que renovó a George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Por su parte, el piloto argentino parece la opción más segura para los franceses.

Mientras la actual temporada de la Fórmula 1 se encuentra en su tramo final, varias escuderías dejan de lado el desarrollo de su monoplaza para pensar por completo en el 2026, año donde la categoría tendrá un nuevo reglamento, nuevos motores, una nueva escudería y también nuevos pilotos, en donde se perfila Franco Colapinto con uno de los 22 asientos.

Se trata de Mercedes, quien reveló de forma oficial la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli como su dupla de pilotos para la temporada 2026. La escudería alemana optó por mantener la misma alineación que en la actual campaña, al igual que la mayoría de los equipos.

La parrilla de la fórmula 1 hasta el momento

A partir de este anuncio, hay que decir que, de los 22 asientos disponibles en las once escuderías que participarán del campeonato, solo cuatro están libres. En Red Bull, Max Verstappen tiene su continuidad asegurada, aunque todavía no se confirmó quién será su compañero de equipo, rol que actualmente ocupa Yuki Tsunoda, quien se iría tras la partida de Honda, proveedor de motores del equipo y principal patrocinador del corredor japonés.

En tanto, Racing Bulls aún no definió a ninguno de sus pilotos para 2026 y mantiene el suspenso sobre su alineación que actualmente componen Isack Hadjar y Liam Lawson. Quizás el rumor más fuerte sea la irrupción de Arvid Lindblad, joven piloto de la F2.

image

El futuro de Franco Colapinto sigue sin definirse

Hace unas semanas, Alpine confirmó la renovación de Pierre Gasly como su primer piloto hasta 2028, pero la segunda butaca continúa siendo un misterio. Actualmente, el lugar pertenece a Franco Colapinto, quien debutó en la categoría con el equipo francés esta temporada y que, debido a su mejor, sería la mejor opción en el equipo.

La alternativa inmediata sería la del estonio Paul Aron, actual piloto de reserva del equipo francés. La resolución del misterio se espera para principios de noviembre.

