Un equipo de la Fórmula 1 confirmó sus pilotos para 2026, mientras Colapinto aguarda el anuncio de Alpine

Se trata de Mercedes, que renovó a George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Por su parte, el piloto argentino parece la opción más segura para los franceses.

Mientras la actual temporada de la Fórmula 1 se encuentra en su tramo final, varias escuderías dejan de lado el desarrollo de su monoplaza para pensar por completo en el 2026, año donde la categoría tendrá un nuevo reglamento, nuevos motores, una nueva escudería y también nuevos pilotos, en donde se perfila Franco Colapinto con uno de los 22 asientos.

Lo cierto es que, de no renovar con Alpine, las chances del argentino para encontrar un nuevo equipo son bastantes acotadas, ya que este miércoles una poderosa escudería confirmó su alineación para el próximo año.

Se trata de Mercedes, quien reveló de forma oficial la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli como su dupla de pilotos para la temporada 2026. La escudería alemana optó por mantener la misma alineación que en la actual campaña, al igual que la mayoría de los equipos.

image George Russell y Kimi Antonelli, pilotos de Mercedes La parrilla de la fórmula 1 hasta el momento A partir de este anuncio, hay que decir que, de los 22 asientos disponibles en las once escuderías que participarán del campeonato, solo cuatro están libres. En Red Bull, Max Verstappen tiene su continuidad asegurada, aunque todavía no se confirmó quién será su compañero de equipo, rol que actualmente ocupa Yuki Tsunoda, quien se iría tras la partida de Honda, proveedor de motores del equipo y principal patrocinador del corredor japonés.

En tanto, Racing Bulls aún no definió a ninguno de sus pilotos para 2026 y mantiene el suspenso sobre su alineación que actualmente componen Isack Hadjar y Liam Lawson. Quizás el rumor más fuerte sea la irrupción de Arvid Lindblad, joven piloto de la F2.