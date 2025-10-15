Abuso sexual en la casa de Schumacher: la denuncia a un piloto que estremece al mundo del automovilismo

Michael Schumacher es una leyenda del automovilismo cuyo estado de salud transcurre con total hermetismo desde su accidente de esquí en 2013, por lo que acceder a lo que sucede a su alrededor es casi imposible. Lo cierto es que un terrible hecho estremeció el mundo de la F1 cuando una exempleada de la familia alemana realizó una contundente denuncia.

En las últimas horas se supo que un piloto australiano cercano a Mick Schumacher -hijo del heptacampeón del mundo- está siendo investigado en Suiza por una denuncia de abuso sexual presentada por una enfermera que formaba parte del equipo médico de Michael Schumacher , según reveló el diario suizo 24 Heures.

Los hechos habrían ocurrido el 23 de noviembre de 2019 en la mansión que la familia Schumacher posee en Gland , cantón de Vaud . Según la denuncia, la profesional fue agredida sexualmente por el piloto mientras se encontraba inconsciente, tras una reunión social en la propiedad.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la víctima participó de un encuentro privado junto a miembros del entorno del deportista y del personal médico del expiloto. Durante la noche, tras consumir bebidas alcohólicas, se sintió mareada y se recostó en el suelo. Dos personas, entre ellas el acusado y un fisioterapeuta, la llevaron hasta una habitación destinada al personal y se retiraron. Horas después, el piloto habría regresado y abusado de ella en dos ocasiones , aprovechando que estaba inconsciente.

La enfermera no recordó claramente lo sucedido al día siguiente, pero advirtió señales físicas y rastros que la llevaron a sospechar que había sido víctima de una agresión. En un intercambio posterior de mensajes, el piloto habría reconocido el hecho , según el expediente. La denuncia fue presentada en enero de 2022 , dos años después del episodio. Poco después, la mujer fue desvinculada del servicio médico , aunque sostuvo que su desempeño era correcto y que su despido coincidió con una nueva visita del acusado a la residencia.

Quién es el acusado y cómo continúa la causa

El piloto señalado intentó desarrollar una carrera en categorías menores del automovilismo europeo y mantuvo una estrecha amistad con Mick Schumacher, expiloto de Haas en la Fórmula 1. Esa relación le habría permitido acceder a la residencia familiar en reiteradas ocasiones.

Si bien, el medio citado no revela la identidad del acusado, si se sabe que actualmente el deportista australiano se encuentra suspendido por dopaje y fuera de actividad. En 2024 declaró ante la justicia suiza, admitiendo haber mantenido una relación con la enfermera pero asegurando que fue consentida. El fiscal Xavier Christe está a cargo de la causa y confirmó que el tribunal aún analiza la naturaleza de la relación entre ambas partes. Los abogados Patrick Michod (representante de la víctima) y Luc Vaney (defensor del acusado) intervienen en el proceso, aunque el imputado no se presentó al juicio previsto, lo que podría obligar a reprogramar las audiencias.

image Mick Schumacher

Por su parte, la familia Schumacher mantiene el silencio y no ha emitido comentarios públicos sobre la investigación. De acuerdo con fuentes del viejo continente, Michael Schumacher vive actualmente en su residencia de Gland, bajo cuidados médicos permanentes desde el grave accidente de esquí que sufrió en diciembre de 2013 en Méribel, Francia. El entorno del ex piloto mantiene un hermetismo absoluto sobre su estado de salud y sobre cualquier aspecto vinculado al personal que lo asiste.