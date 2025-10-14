Jugó en la Premier League, tenía una "maldición" y hoy ofrece una fortuna para recuperar a su perro

El presente de Aaron Ramsey, exjugador del Arsenal de la Premier League , actual Pumas de la UNAM y capitán de la selección de Gales , adquirió componentes dramáticos en el ámbito personal luego de que trascendiera que el futbolista y su esposa iniciaron una intensa búsqueda en Guanajuato , tras la desaparición de su perro Halo .

La mascota de la familia galesa se extravió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en un lugar especializado para perros conocido como Hipsterrier . Desde el lunes por la mañana, el jugador solicitó apoyo a través de redes sociales para localizarla.

Según la data brindada por el deportista, el perro beagle responde únicamente a comandos en inglés, además llevaba un collar con rastreador que dejó de emitir señal en un determinado paraje.

Recordemos que Ramsey lleva más de una década con Halo. En enero de 2015, recurrió a Instagram para pedirle a sus fans que le ayudaran a elegir un nombre. A lo largo de los años, se ha visto al perro acompañarlo en varios de sus viajes alrededor del mundo.

Tal es el lazo que lleva con esta mascota que la familia Ramsey ofrece diez mil dólares a quien encuentre a su beagle: "por favor, ayúdanos a encontrar a Halo", cierra el pedido.

De goles "malditos" en la Premier League a un duro presente en México

El jugador de 34 años se mudó a México a principios de este año después de dejar Cardiff City, donde pasó la temporada 2024/25 como entrenador interino, en lo que significó el descenso de su equipo a la League One.

aaronramsey_565529956_18540794668030333_626996990322884362_n

En la actualidad, el jugador se encuentra fuera de los terrenos de juegos producto de una lesión muscular, por lo que quedó marginado del partido de Pumas contra Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025, que finalizó 1-2 y también fue baja en la corriente Fecha FIFA, para los partidos ante Inglaterra y Bélgica.