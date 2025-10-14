14 de octubre de 2025 - 11:03

Último en el ranking FIFA, hace casi un año que no gana y podría clasificar al Mundial 2026

Una atípica combinación de resultados, que incluye una goleada en contra, podría permitirle a San Marino pelear un lugar en el Mundial 2026 de la FIFA.

La Selección de San Marino podría clasificar al Mundial 2026 de la FIFA

La Selección de San Marino podría clasificar al Mundial 2026 de la FIFA

Foto:

Por Cristian Reta

En Europa, la clasificación rumbo al Mundial 2026 atraviesa su etapa final. Mientras potencias como Francia o Inglaterra ya aseguraron su boleto, hay una selección que sigue en carrera de manera insólita, ya que no ganó un solo partido en todo el año, acumula goleadas en contra y está en el puesto 210 del ranking FIFA, el último.

Leé además

Hinchas de Colón presentes en el ascenso de Gimnasia

"Los voy a esperar a ustedes": la advertencia de un hincha de Colón a Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Por Cristian Reta
Gimnasia y Esgrima dio el gran salto y posicionó a Mendoza con un tercer equipo en Primera División. 

Mendoza hizo historia: tres equipos en Primera División después de 51 años

Por Juan Azor

Se trata de San Marino, que aún conserva una posibilidad matemática de llegar al repechaje mundialista. El equipo en cuestión compite en la Liga D de la Nations League, el nivel más bajo de la UEFA. Allí sorprendió con un pequeño logro histórico: dos triunfos ante Liechtenstein y un empate frente a Gibraltar. Esos resultados le dieron un primer puesto en su grupo, algo inédito para ese país, y abrieron la puerta a una chance reglamentaria impensada.

San Marino podría clasificar por primera vez en su historia a un Mundial de la FIFA
San Marino podría clasificar por primera vez en su historia a un Mundial de la FIFA

San Marino podría clasificar por primera vez en su historia a un Mundial de la FIFA

El nuevo formato de la FIFA que abrió el juego

Con la ampliación del Mundial a 48 selecciones, Europa contará con 16 cupos. Doce se definirán directamente en las eliminatorias, mientras que las cuatro plazas restantes se disputarán en un repechaje. A ese playoff accederán los segundos de cada grupo clasificatorio y los mejores campeones de la Nations League que no logren entrar por las vías tradicionales.

Gracias a esa cláusula, equipos modestos como el sanmarinense, pueden acceder a una Copa del Mundo, siempre y cuando se den ciertos resultados, su condición de “mejor campeón de la Liga D” podría darle acceso a un repechaje continental, aun sin haber sumado puntos en la clasificación general.

image

Perder para tener chances de al Mundial 2026

El escenario que favorece a San Marino es tan extraño como real. En la última fecha, enfrentará a Rumania, que pelea por el segundo puesto de su grupo. Si el conjunto rumano gana por una buena diferencia de goles y se asegura esa posición, se habilitaría una plaza indirecta que permitiría al pequeño país europeo ingresar al repechaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanmaCalcio/status/1904157616403538366?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1904157616403538366%7Ctwgr%5E5331580f87a7c8a4210de2219074f36ebc787869%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fdeportes%2Finsolito-la-seleccion-que-es-ultima-el-ranking-fifa-podria-clasificar-al-mundial-2026-n5942593&partner=&hide_thread=false

Recordemos que, desde su ingreso a la FIFA, este equipo ha disputado más de 200 partidos y solo ganó tres, todos frente al mismo rival. En las eliminatorias actuales no sumó puntos, marcó un solo gol y recibió más de treinta. A pesar de ello, las reglas del torneo y la compleja red de resultados cruzados mantienen viva su esperanza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine

El GP de Brasil y la polémica decisión que tomaron con Franco Colapinto

Por Cristian Reta
Tensiones en Chicago obligaron a cambiar la sede del duelo entre la Selección y Puerto Rico. EFE/EPA/Patrick Gorski

El drama social que forzó la decisión más urgente en la Selección Argentina

Por Cristian Reta
La Selección Argentina tiene una baja para el Mundial

Se confirmó la primera baja de la Selección Argentina para el Mundial

Por Redacción Deportes
El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, aseguró que observará el estado físico de Messi

Lionel Scaloni atento al estado físico de Lionel Messi: "Vamos a hablar con él"

Por Redacción Deportes