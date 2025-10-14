Último en el ranking FIFA, hace casi un año que no gana y podría clasificar al Mundial 2026

Una atípica combinación de resultados, que incluye una goleada en contra, podría permitirle a San Marino pelear un lugar en el Mundial 2026 de la FIFA.

En Europa, la clasificación rumbo al Mundial 2026 atraviesa su etapa final. Mientras potencias como Francia o Inglaterra ya aseguraron su boleto, hay una selección que sigue en carrera de manera insólita, ya que no ganó un solo partido en todo el año, acumula goleadas en contra y está en el puesto 210 del ranking FIFA, el último.

Se trata de San Marino, que aún conserva una posibilidad matemática de llegar al repechaje mundialista. El equipo en cuestión compite en la Liga D de la Nations League, el nivel más bajo de la UEFA. Allí sorprendió con un pequeño logro histórico: dos triunfos ante Liechtenstein y un empate frente a Gibraltar. Esos resultados le dieron un primer puesto en su grupo, algo inédito para ese país, y abrieron la puerta a una chance reglamentaria impensada.

San Marino podría clasificar por primera vez en su historia a un Mundial de la FIFA San Marino podría clasificar por primera vez en su historia a un Mundial de la FIFA El nuevo formato de la FIFA que abrió el juego Con la ampliación del Mundial a 48 selecciones, Europa contará con 16 cupos. Doce se definirán directamente en las eliminatorias, mientras que las cuatro plazas restantes se disputarán en un repechaje. A ese playoff accederán los segundos de cada grupo clasificatorio y los mejores campeones de la Nations League que no logren entrar por las vías tradicionales.

Gracias a esa cláusula, equipos modestos como el sanmarinense, pueden acceder a una Copa del Mundo, siempre y cuando se den ciertos resultados, su condición de “mejor campeón de la Liga D” podría darle acceso a un repechaje continental, aun sin haber sumado puntos en la clasificación general.

image Perder para tener chances de al Mundial 2026 El escenario que favorece a San Marino es tan extraño como real. En la última fecha, enfrentará a Rumania, que pelea por el segundo puesto de su grupo. Si el conjunto rumano gana por una buena diferencia de goles y se asegura esa posición, se habilitaría una plaza indirecta que permitiría al pequeño país europeo ingresar al repechaje.