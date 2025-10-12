12 de octubre de 2025 - 09:20

"Los voy a esperar a ustedes": la advertencia de un hincha de Colón a Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Hinchas sabaleros viajaron más de 400 kilómetros desde Santa Fe para acompañar a Gimnasia de Mendoza en la final ante Deportivo Madryn.

Hinchas de Colón presentes en el ascenso de Gimnasia

Foto:

Por Cristian Reta

En la previa de la final por el ascenso entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Madryn, disputada en Vicente López, una imagen distinta se coló entre la marea blanquinegra: una camiseta rojinegra, la de Colón de Santa Fe.

Soy de Colón, y hoy vinimos a festejar el ascenso de Gimnasia, porque va a ascender. De acá vamos a ir al Obelisco a festejar. Hicimos 496 kilómetros para llegar hasta acá”, contó uno de los simpatizantes sabaleros que llegó hasta Buenos Aires para alentar al Lobo.

El hincha explicó que la relación entre las parcialidades de Colón y Gimnasia se remonta a años de respeto mutuo y amistad entre grupos de ambas hinchadas. Por eso, decidieron acompañar al club mendocino en una jornada que terminaría grabada en la memoria de estos protagonistas.

Somos amigos, y el año que viene vamos a hacer lo mismo con Colón”, aseguró el santafesino, convencido de que el próximo año será el turno del equipo rojinegro de celebrar un regreso. Y, entre risas, lanzó una frase que quedó como una especie de aviso a los hincha del Lobo: “Ya saben, lo voy a esperar a ustedes".

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.00.43

Inmediatamente, un simpatizante mendocino intervino y lanzó una promesa para el 2026: "el año que viene la hinchada de Gimnasia va a estar con Colón".

La escena se volvió una de las tantas postales emotivas del ascenso mensana: hinchas de distintos puntos del país, distintos colores, pero un mismo sentimiento. Lo cierto es que no es común ver a una camiseta de otro club entre los festejos ajenos, y menos aún cruzar medio país para vivirlos como propios.

Diseño sin título (7)

