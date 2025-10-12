12 de octubre de 2025 - 00:51

Así fue el penal decisivo que permitió el ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División

Diario Los Andes estuvo en el lugar de los hechos y te enseña cómo se vivió el penal que permitió el ascenso del Lobo mendocino.

Por Nicolás Salas

Gimnasia y Esgrima es de Primera División. Histórico. Penales, lluvia, agonía, desahogo y felicidad total. Lobo de Primera. 

Gimnasia y Esgrima es de Primera: bajo la lluvia, el Lobo volvió a nacer

Así fue el penal que permitió sellar la serie a favor de Gimnasia y Esgrima

Tras el empate inicial, la serie tuvo que alargarse, en unos 30 minutos donde no hubo claridad para ninguno de los equipos; el cansancio físico y la tensión reinaban. Gimnasia empujaba, Madryn resistía, pero ningún gol aparecía y la definición se iba a los penales.

Ya en la tanda, Rigamonti se adueñó del arco: atajó los dos primeros disparos de Madryn, y el tercero rozó el travesaño. Mientras tanto, todos los de Gimnasia convirtieron con temple. El 3-0 en los penales reflejó más que eficacia: reflejó coraje, resistencia, instinto ganador.

Cuando el último penal visitante se desvió, el grito se soltó. Gimnasia de Mendoza ascendía a la Primera División después de una final dramática. Jugadores abrazados, cuerpo técnico con lágrimas, hinchas al borde del delirio. Fue la justicia de una temporada que los había puesto siempre en la escena, pero ahora, finalmente, los coronaba. Una fiesta que empezaba en Vicente López y que explotaba en Mendoza, donde el Lobo volverá a rugir en la máxima categoría.

El travesaño acaba de confirmar que el Lobo llega a Primera y Rigamonti empieza a ser abrazado por sus compañeros.

