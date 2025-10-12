Así fue el penal decisivo que permitió el ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División

Diario Los Andes estuvo en el lugar de los hechos y te enseña cómo se vivió el penal que permitió el ascenso del Lobo mendocino.

Gimnasia y Esgrima ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino tras vencer 3-0 por penales a Deportivo Madryn, luego de un complicado empate 1-1, en una tarde lluviosa en el Estadio Ciudad de Vicente López. Con este triunfo, ya son 3 los equipos mendocinos y el Lobo acompañará a Godoy Cruz e Independiente en lo más alto.

Así fue el penal que permitió sellar la serie a favor de Gimnasia y Esgrima Tras el empate inicial, la serie tuvo que alargarse, en unos 30 minutos donde no hubo claridad para ninguno de los equipos; el cansancio físico y la tensión reinaban. Gimnasia empujaba, Madryn resistía, pero ningún gol aparecía y la definición se iba a los penales.

Ya en la tanda, Rigamonti se adueñó del arco: atajó los dos primeros disparos de Madryn, y el tercero rozó el travesaño. Mientras tanto, todos los de Gimnasia convirtieron con temple. El 3-0 en los penales reflejó más que eficacia: reflejó coraje, resistencia, instinto ganador.

Un hecho tan extraño como poético apareció en la noche bonaerense, cuando a falta de segundos para el penal decisivo de Crego, apareció la lluvia, casi como un presagio de lo que seguiría.