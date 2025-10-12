Así fue el penal decisivo que permitió el ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División

Gimnasia y Esgrima ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino tras vencer 3-0 por penales a Deportivo Madryn, luego de un complicado empate 1-1, en una tarde lluviosa en el Estadio Ciudad de Vicente López. Con este triunfo, ya son 3 los equipos mendocinos y el Lobo acompañará a Godoy Cruz e Independiente en lo más alto.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera
Prensa GyE
Así fue el penal que permitió sellar la serie a favor de Gimnasia y Esgrima
Tras el empate inicial, la serie tuvo que alargarse, en unos 30 minutos donde no hubo claridad para ninguno de los equipos; el cansancio físico y la tensión reinaban. Gimnasia empujaba, Madryn resistía, pero ningún gol aparecía y la definición se iba a los penales.
Ya en la tanda, Rigamonti se adueñó del arco: atajó los dos primeros disparos de Madryn, y el tercero rozó el travesaño. Mientras tanto, todos los de Gimnasia convirtieron con temple. El 3-0 en los penales reflejó más que eficacia: reflejó coraje, resistencia, instinto ganador.
Un hecho tan extraño como poético apareció en la noche bonaerense, cuando a falta de segundos para el penal decisivo de Crego, apareció la lluvia, casi como un presagio de lo que seguiría.
Cuando el último penal visitante se desvió, el grito se soltó. Gimnasia de Mendoza ascendía a la Primera División después de una final dramática. Jugadores abrazados, cuerpo técnico con lágrimas, hinchas al borde del delirio. Fue la justicia de una temporada que los había puesto siempre en la escena, pero ahora, finalmente, los coronaba. Una fiesta que empezaba en Vicente López y que explotaba en Mendoza, donde el Lobo volverá a rugir en la máxima categoría.