11 de octubre de 2025 - 22:02

Gimnasia y Esgrima es de Primera: bajo la lluvia, el Lobo volvió a nacer

Después de décadas de espera, Gimnasia y Esgrima consiguió el ascenso a la Primera División bajo una lluvia que se volvió símbolo de redención.

Gimnasia y Esgrima es de Primera División. Histórico. Penales, lluvia, agonía, desahogo y felicidad total. Lobo de Primera.&nbsp;

Foto:

GENTILEZA.
Por Nicolás Salas

Polémica en Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn

Más polémicas contra Gimnasia y Esgrima: otro gol anulado y penal no cobrado

Por Emanuel Cenci
los numeros de gimnasia y esgrima, un justo campeon

Los números de Gimnasia y Esgrima, un justo campeón

Por Emanuel Cenci
WhatsApp Image 2025-10-11 at 21.46.13
Miles de fanáticos Blanquinegros coparon Vicente López e invadieron la cancha tras el triunfo. Histórico.

Desde aquellos años en el Parque hasta las noches interminables en el Legrotaglie,el hincha aprendió a convivir con la espera, con ese deseo intacto de ver al equipo en la máxima categoría del fútbol argentino. Cada intento frustrado, cada tarde gris y cada ascenso que se escapó por centímetros fueron moldeando una identidad que hoy encuentra su punto más alto.

El mejor jugador de la final para Gimnasia y Esgrima soñó con el ascenso

La extraña premonición de la figura de Gimnasia y Esgrima: "Lo soñé en la semana"

Por Emanuel Cenci
Mendoza recuperó la tercera plaza en Primera División

Mendoza recuperó la tercera plaza en Primera División: el único antecedente

Por Emanuel Cenci
El travesaño acaba de confirmar que el Lobo llega a Primera y Rigamonti empieza a ser abrazado por sus compañeros.

¡ASCENDIÓ GIMNASIA Y ESGRIMA! El Lobo es de la Liga Profesional

Por Emanuel Cenci
GOL ANULADO. Muñoz tocó con la mano el balón en la previa del gol y el primer tanto del Lobo fue anulado. Sigue todo 0-0. 

Video: era gol de Gimnasia y Esgrima en la final, pero se lo anularon por una mano previa ¡Polémico!

Por Nicolás Salas