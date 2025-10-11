11 de octubre de 2025 - 20:30

La extraña premonición de la figura de Gimnasia y Esgrima: "Lo soñé en la semana"

El arquero de Gimnasia y Esgrima, César Rigamonti, confesó que soñó la consagración en la Primera Nacional, donde fue el mejor jugador.

El mejor jugador de la final para Gimnasia y Esgrima soñó con el ascenso

Los Andes | Emanuel Cenci
César Rigamonti apareció en el momento indicado, cuando Gimnasia y Esgrima más lo necesitaba. Defendió como pocos el arco, tapando los dos primeros disparos de la serie de penales y permitiendo la consagración en la Primera Nacional. Para el arquero fue un festejo que soñó previamente.

En diálogo con la transmisión oficial, el portero aseguró que habló con sus compañeros luego del gol que sufrió por parte de Madryn, y les indicó que se queden tranquilos. "Le dije que íbamos a empatar y que íbamos a ir a penales y que iba a hacer la figura. Es más, lo tengo anotado en un papel", contó.

No fue un torneo fácil. 35 durísimos partidos hicieron falta para que el Lobo pueda festejar el ascenso a la Liga Profesional. Para Rigamonti, el sostén en todo el proceso fue la familia. "La verdad que fue un año duro, quiero agradecer primero a mi familia, que la verdad que no la tuve cerca físicamente, pero la verdad que mi mujer es de fierro, así que ella con las nenas y todo, y yo viviendo en Mendoza", confesó.

Desde lo futbolístico también fue una temporada difícil, producto de inconvenientes físicos y suplencias. "Fue un año duro, me tocaron lesiones, me tocaron pasar momentos feos, y bueno, gracias a Dios pude coronarlo de esta forma", indicó.

El épico ascenso de Gimnasia y Esgrima:

En los penales, Rigamonti fue la gran figura al quedarse con dos disparos. Pero no fue nuevo para el arquero, que declaró haberlo soñado en la semana. "Lo soñé, se lo dedico a mi viejo, sé que está ahí arriba, estas lágrimas son de él, así que nada, felicidad plena, sé que él nos llevó a la final y al ascenso".

Sobre lo que soñó específicamente, el arquero expresó: "Imaginé un 0-0, partido muy cerrado. Soñé que era la figura atacando los penales". Luego, agradeció la tarea en conjunto. "Así que nada, agradecer el trabajo también de todo lo que es el staff de arquero, Paolo, Lautaro Petrucci, la verdad que con ellos también y lo armamos entre todos", contó.

Finalmente, evitó colgarse los laureles y destacó lo realizado por todo el club. "Creo que fue un trabajo en conjunto, así que muy feliz de haber podido ayudar a que esta hermosa institución suba a Primera División".

