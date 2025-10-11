Mendoza recuperó la tercera plaza en Primera División: el único antecedente

Gimnasia y Esgrima logró el ascenso, y se suma a la Liga Profesional junto a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia como representantes de Mendoza.

Con el ascenso, Gimnasia y Esgrima igualó un récord impresionante para el fútbol de Mendoza. Después de 51 años, la provincia tendrá a 3 representantes en la Primera División, con el Mensana sumándose a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia en la Liga Profesional.

La última vez que algo así sucedió fue en los viejos torneos Nacionales, en la época de oro del fútbol mendocino. Allí, en la edición de 1974, tres elencos locales coincidieron en la máxima divisional.

Nacional 1974, el año dorado de Mendoza en Primera: image En esa ocasión los cuadros que dieron el presente fueron el Atlético Club San Martín, Godoy Cruz y Huracán de San Rafael. Mientras el Chacarero ya había jugado varias temporadas en la élite, el Tomba y el Globo hacían su ansiado debut. Se trató de un hecho histórico, que recién se repetirá en 2026.

En aquel torneo, el Albirrojo logró su mejor participación en los Nacionales, ganando los nueves partidos que disputó en condición de local (superó a Godoy Cruz, Independiente de Avellaneda, Huracán de Comodoro, Vélez Sarsfield, San Lorenzo de Mar del Plata, Huracán de Parque Patricios, Chaco For Ever, Atlanta y Atlético de Tucumán). Sin embargo, no clasificó a los playoffs por quedar tercero en la Zona D.

Godoy Cruz no pudo hacer pie, y terminó último en su única participación en aquella competencia, tras ganar 3 encuentros (Atlético Regina, Deportivo Mandiyú y Aldosivi), empatar 2 veces y perder otras 13. Muchos años después, el Tomba escribió sus mejores páginas en la Primera División.