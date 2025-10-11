Fórmula 1: Cuánto sale viajar a ver a Franco Colapinto a San Pablo

Con paquetes turísiticos que incluyen vuelos directos desde Mendoza, hotel y entradas al circuito, la escapa combina el deporte con la ciudad fascianante de San Pablo.

Del 7 al 9 de noviembre, la Fórmula 1 vuelve a arrancar con la llegada del Gran Premio de Brasil 2025. La cita será en el Autódromo José Carlos Pace (Interlagos). Con su trazado desafiante y curvas icónicas como “Senna S”, ha sido escenario de carreras históricas que los fanáticos recuerdan con pasión.

Muchos seguidores del piloto argentino Franco Colapinto, ya tienen sus entradas en mano para vivir la adrenalina característica de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, para aquellos que áun están dudando, todavía se pueden conseguir paquetes con vuelos directos desde Mendoza, hotel y entradas al circuito para disfrutar de este espectáculo sin preocuparse por nada.

Fórmula 1: Cuánto sale viajar a ver a Franco Colapinto a Sao Paulo Fórmula 1: Cuánto sale viajar a ver a Franco Colapinto a Sao Paulo Además, los viajeros podrán disfrutar, no solo la carrera, sino también de la ciudad más grande de Brasil. Con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, esta metrópoli ofrece cultura, sabores, arte, música, naturaleza y eventos de talla mundial.

¿Cuánto cuesta viajar al GP de Brasil desde Mendoza? La agencia VIP Travel ofrece una solución integral que elimina la preocupación por la logística. Esta es la alternativa más cómoda, ya que consolida todos los servicios.

Punto de Partida: Salida directa desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli ( Mendoza ).

Servicios Incluidos (paquete Full):

Vuelos (Mendoza - São Paulo - Mendoza).

Alojamiento (3 o 4 noches) en hoteles céntricos de São Paulo.

Traslados (aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-autódromo).

Entradas para el Gran Premio (varias opciones de tribuna disponibles).

Asistencia al viajero y coordinación.

Ventaja: Al ser un paquete cerrado, los costos se fijan al momento de la compra, evitando la fluctuación de precios de los pasajes aéreos y el alojamiento en fechas de alta demanda. Es la forma más directa y organizada de viajar desde la región cuyana. WhatsApp Image 2025-10-09 at 09.21.14 Opciones de Alojamiento y Precios El costo total del paquete, por persona, se determina según el hotel elegido y el sector de tribuna asignado. Las opciones disponibles son: