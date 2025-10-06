Cuándo será el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1

A la máxima categoría del automovilismo le espera el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas.

Franco Colapinto viene de finalizar en una sólida 16° posición en el Gran Premio de Singapur que se corrió en el circuito callejero de Marina Bay, donde el argentino no pudo hacer nada ante la falta de potencia de su monoplaza y a una controvertida estrategia que consistió en aguantar más de 40 vueltas con neumáticos medios.

Pese a esto, el argentino superó con creces a su compañero de Alpine Pierre Gasly, quien terminó 19° y finalizó por detrás del pilarense por quinta vez en la temporada 2025.

francolapinto_560207013_18534243607008402_6919003800943227669_n Colapinto en el GP de Singapur ¿Cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto en la F1? La Fórmula 1 se mudará al circuito de Austin para el Gran Premio de Estados Unidos. La carrera será el domingo 19 de octubre, aunque la actividad comenzará el viernes 17 con las primeras prácticas libres.

Esta será la 19ª fecha del campeonato y una nueva oportunidad para que el argentino siga afianzándose en la máxima categoría, en una pista donde el año pasado logró sumar un punto al finalizar en décima posición.

Colapinto busca el mejor puesto posible en la clasificación para el GP de Austin. /Foto: Williams Colapinto el año pasado en el GP de Austin. /Foto: Williams Este es el cronograma completo del Gran Premio de Austin de la Fórmula 1 Viernes 17 de octubre