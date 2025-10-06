6 de octubre de 2025 - 11:39

Cuándo será el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1

A la máxima categoría del automovilismo le espera el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas.

Franco Colapinto buscará los puntos en Austin

Por Cristian Reta

Pese a esto, el argentino superó con creces a su compañero de Alpine Pierre Gasly, quien terminó 19° y finalizó por detrás del pilarense por quinta vez en la temporada 2025.

Colapinto en el GP de Singapur

¿Cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto en la F1?

La Fórmula 1 se mudará al circuito de Austin para el Gran Premio de Estados Unidos. La carrera será el domingo 19 de octubre, aunque la actividad comenzará el viernes 17 con las primeras prácticas libres.

Esta será la 19ª fecha del campeonato y una nueva oportunidad para que el argentino siga afianzándose en la máxima categoría, en una pista donde el año pasado logró sumar un punto al finalizar en décima posición.

Colapinto busca el mejor puesto posible en la clasificación para el GP de Austin. /Foto: Williams
Colapinto el año pasado en el GP de Austin. /Foto: Williams

Este es el cronograma completo del Gran Premio de Austin de la Fórmula 1

Viernes 17 de octubre

  • Práctica Libre 1: 14.30 a 15.30
  • Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: 14.00 a 14.30
  • Clasificación: 18.00 a 19.00

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16.00

Estas son todas las carreras que le quedan a la temporada 2025 de la Fórmula 1

Quedan por disputarse las siguientes seis carreras del campeonato:

  • United States Grand Prix (Austin) – 17 al 19 de octubre (Hay carrera Sprint)
  • México City Grand Prix – 24 al 26 de octubre
  • São Paulo Grand Prix – 7 al 9 de noviembre (Hay carrera Sprint)
  • Las Vegas Grand Prix – 20 al 22 de noviembre
  • Qatar Grand Prix – 28 al 30 de noviembre (Hay carrera Sprint)
  • Abu Dhabi Grand Prix – 5 al 7 de diciembre
