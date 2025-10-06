La Fórmula 1 destacó la largada de Franco Colapinto y realizó una elogiosa comparación

La página oficial de la Fórmula 1 elogió al piloto argentino de Alpine tras su magistral largada en el GP de Singapur.

Las redes sociales de la Fórmula 1 destacaron la excelente largada que tuvo Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, donde pudo avanzar tres puestos en el trazado de Marina Bay. Lo cierto es que la categoría ya había realizado algo parecido en la carrera de 2024, cuando el pilarense realizó un dive bom que le permitió avanzar posiciones.

En ese contexto, la máxima categoría escribió: “El argentino vio el hueco y ganó tres posiciones en la noche de Singapur”. En ese sentido, el argentino finalizó en un puesto 16º, que si bien no se ve bien en el papel (aunque después de correr brevemente hasta el 13º lugar después de una buena largada y una buena carrera en la primera curva), hizo lo que pudo en el peor auto de la temporada.

Hay que decir que el piloto de 22 años no se vio beneficiado por una apuesta estratégica al empezar con blandos y luego cambiar a medios tras solo 14 vueltas, con la esperanza de que un Safety Car cambiara el juego. En cambio, tuvo que luchar con ahínco en los tramos finales, incluso para mantenerse en el 16.º puesto con neumáticos que, según él, se estaban desmoronando.

La comparación que hizo la F1 de Franco Colapinto con un rival directo La F1 analizó la largada de Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto en el GP de Singapur. Allí se observa que el argentino reaccionó antes frente al semáforo y su Alpine alcanzó los 200 kmh más rápido que el Sauber.

Lo cierto es que Franco Colapinto demostró una precisión milimétrica y una reacción fulminante. Su tiempo de salida fue de 0.29 segundos, más rápido que el 0.37 de Bortoleto, lo que le permitió alcanzar una velocidad 7 km/h superior antes de la primera curva. Esa ventaja en reflejos se tradujo en un frenaje casi 70 metros más tarde, una maniobra audaz que marcó el tono de lo que sería una de sus mejores arrancadas de la temporada.