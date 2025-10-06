La joya que le negaron a la Selección Argentina Sub 20 y que su club no deja brillar

La AFA pidió su cesión para el Mundial Sub 20, pero su club europeo se negó y lo curioso es que casi no juega.

La Selección Argentina se juega la clasificación a los octavos del Mundial Sub 20

Mientras la Selección Argentina disputa en Chile el Mundial Sub 20, una de las jóvenes promesas del semillero nacional se encuentra sin minutos en su club, tras la decisión de la entidad de no cederlo por compromisos importantes en su liga y en copas europeas.

Era una de las cartas más esperadas por el cuerpo técnico de Diego Placente, quien lo incluyó entre las prioridades, y la AFA formalizó el pedido para tenerlo en Chile. Pero desde Alemania llegó una negativa tajante: el club no lo liberaba.

Selección Argentina Mundial SUB 20 Mundial Sub 20. Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en cuartos de final. GENTILEZA. La situación, de por sí llamativa, se volvió más extraña al conocerse otro dato: el futbolista apenas jugó diez minutos oficiales desde que comenzó la temporada en su equipo. No fue titular en la Bundesliga, ni tuvo participación sostenida en los torneos europeos.

¿Quién es el jugador que Alemania le negó a la Selección Argentina? El protagonista de esta historia es Claudio “Diablito” Echeverri, una de las mayores joyas surgidas de River Plate, hoy en el Bayer Leverkusen. Su caso se transformó en un verdadero misterio dentro del fútbol argentino, ya que lo retuvieron para formarlo, pero no lo ponen a jugar.

Claudio "Diablito" Echeverri, figura argentina del Bayer Leverkusen Claudio “Diablito” Echeverri, figura argentina del Bayer Leverkusen Según Bolavip, la AFA gestionó su convocatoria para el Mundial Sub 20, pero el Leverkusen se negó a cederlo, argumentando que el mediapunta debía adaptarse al fútbol alemán. Sin embargo, los números muestran otra realidad: desde su llegada, Echeverri solo disputó diez minutos en la Champions League ante PSV y fue suplente sin ingresar ante Union Berlin y St. Pauli.