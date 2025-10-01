Chau Finalissima: la Selección Argentina perdió una sede clave para el duelo con España

La Albiceleste no jugará en un escenario que fue protagonista en su camino a la Copa América 2024. Ahora quedan tres candidatos en carrera.

La Selección Argentina sigue de cerca la organización de la Finalissima 2025, que la enfrentará con España en marzo del próximo año. En medio de las especulaciones sobre la sede, en las últimas horas se confirmó un cambio de planes: un escenario que sonaba como principal candidato quedó descartado y ahora quedan tres opciones sobre la mesa.

El lugar que se baja de la carrera fue protagonista de varios capítulos recientes de la Albiceleste. Allí jugó un amistoso frente a Honduras en la previa del Mundial de Qatar 2022, volverá en octubre para enfrentarse a Venezuela y fue la sede donde la Argentina levantó la Copa América 2024 tras vencer a Colombia en la final.

finalissima La Conmebol dio detalles del encuentro intercontinental que se creía difícil de realizar por el calendario de la FIFA. ¿Cuál es el escenario que no albergará la Finalissima? Según informó el periodista José Armando de Deporte Total USA, la organización decidió descartar el Hard Rock Stadium de Miami por cuestiones de agenda. El recinto deberá afrontar en el primer semestre del año un calendario deportivo y de espectáculos que incluye el Campeonato Nacional de fútbol americano universitario en enero, el Miami Open de tenis entre marzo y abril, y el Gran Premio de Fórmula 1 en el mismo período.

La acumulación de eventos imposibilita que se realicen las adaptaciones necesarias para un partido de la magnitud de la Finalissima. Lo cierto es que esta baja representa un golpe para la logística de la Selección Argentina, que se sentía cómoda en ese espacio por antecedentes recientes.

Así es el Hard Rock Stadium donde se jugará la final del torneo (Foto: Captura Viajando Argentina). Así es el Hard Rock Stadium donde se jugará la final del torneo (Foto: Captura Viajando Argentina). No obstante, la expectativa se mantiene en alto, ya que los organizadores barajan tres sedes con historia y peso propio en el fútbol mundial. Entre las alternativas que siguen en carrera aparecen el Estadio de Lusail, en Qatar, escenario donde la Albiceleste conquistó su tercera estrella en diciembre de 2022; el histórico Centenario de Montevideo, cuna de la primera Copa del Mundo en 1930; y el imponente Wembley de Londres, donde los dirigidos por Lionel Scaloni levantaron la Finalissima 2022 tras golear a Italia.