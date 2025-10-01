La Selección Argentina Sub 20 busca el pase a octavos y se mide frente a Australia: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Diego Placente buscan su segunda victoria en el Mundial Sub 20 de Chile y presentará modificaciones defensivas.

La Selección Argentina se juega la clasificación a los octavos del Mundial Sub 20

La Selección Argentina se enfrenta este miércoles ante Australia por la fecha 2 del Mundial Sub 20 de Chile 2025 en lo que podría resultar el pase directo a octavos de final si consiguen el triunfo, recordando que tuvieron un exitoso debut al derrotar 3-1 a Cuba.

Lo cierto es que los dirigidos por Diego Placente tendrán una dura parada desde las 20 horas de este miércoles, en el Estadio Elías Figueroa Brander, en un duelo que se podrá seguir en vivo por las pantallas de Telefe, DSports y DGO.

557072833_1339278917593636_2376827006802549157_n Cómo llegan los equipos a este duelo por el Mundial Sub 20 Argentina viene de lograr un gran triunfo por 3-1 ante Cuba, en la primera jornada del Grupo D de la Copa del Mundo, con un jugador menos desde los 10 minutos de la primera etapa tras la expulsión del central Santiago Fernández.

Con dos tantos de Alejo Sarco y uno de Ian Subiabre pudieron sellar la victoria y dejaron al equipo de Diego Placente con la posibilidad de clasificar a octavos en la segunda fecha del grupo.

Jugadores de Argentina celebran un gol este domingo, durante un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Cuba y Argentina en el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso Jugadores de Argentina celebran un gol este domingo, durante un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Cuba y Argentina en el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso (Chile). EFE/ Adriana Thomasa EFE/ Adriana Thomasa Por otro lado, si Italia le gana a Cuba en el primer turno del miércoles, el seleccionado albiceleste pasará de fase con un triunfo ante el conjunto oceánico. Recordemos que Australia viene de caer 1-0 ante los europeos en la primera fecha, por lo que debe ganarle a los de Placente si quieren soñar con la posibilidad de pasar de ronda.