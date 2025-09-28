28 de septiembre de 2025 - 21:42

Se conoció a quien votó Lionel Messi para ganar el Balón de Oro

El capitán de la Selección Argentina votó para el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador sub-21 de la temporada y su elección sorprendió a todos.

Lionel Messi y su votación por el Balón de Oro

Por Cristian Reta

Lionel Messi es el futbolista récord que más veces en la historia pudo levantar el Balón de Oro con ocho premios (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). Lo cierto es que su palabra y elección es la más seguida a la hora de votar para que un colega suyo levante este galardón.

Ousmané Dembélé
El jugador francés fue elegido el mejor jugador del mundo de 2025.

¿A quién votó Lionel Messi en la gala del Balón de Oro?

En esta ocasión, el astro rosarino se declinó por Lamine Yamal como el futbolista joven más destacado del año, seguido por Désiré Doué, extremo del PSG, y completando el podio Pau Cubarsí, defensor central del Barcelona.

Recordemos que, en 2024, la Pulga también votó a Yamal, mientras que el resto de los puestos fueron para Cubarsí y Alejandro Garnacho. Por otra parte, en la última edición, figuras como Cristiano Ronaldo, Kevin Keegan y Michel Platini decidieron no emitir su voto, de acuerdo con lo expresado por L’Equipe.

Qué argentino votó en el Balón de Oro

A diferencia del Trofeo Kopa, el Balón de Oro que otorga la revista France Football es votado por 100 periodistas, uno por cada país según lo determina el ranking FIFA. A la Argentino lo representó este año Ezequiel Fernández Moores, quien otorgó la mayor cantidad de puntos a Ousmane Dembélé, seguido de Vitinha (2°), Lamine Yamal (3°), Pedri (4°), Mohamed Salah (5°), Alexis Mac Allister (6°), Raphinha (7°), Cole Palmer (8°), Harry Kane (9°) y Kylian Mbappé (10°).

Hay que decir que un par de futbolistas de la Selección Argentina estuvieron ternados: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, los cuales finalizaron en los puestos 20 y 22 respectivamente, mientras que Emiliano Dibu Martínez ocupó el octavo lugar en la carrera por el Trofeo Yashin, reservado al mejor arquero de la temporada, que se lo quedó el italiano Gianluigi Donnarumma.

