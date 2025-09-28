Franco Colapinto cambió de pista y "recibió clases" del hijo de Flavio Briatore

F1 . En la previa del GP de Singapur, Colapinto aprovechó su descanso para subirse a una moto de agua junto a Falco Briatore , de quien se hizo muy amigo.

Franco Colapinto atraviesa un año de gran exposición como piloto de Alpine en la Fórmula 1, pero también muestra aspectos personales fuera de las pistas. En la previa del Gran Premio de Singapur, el pilarense compartió imágenes en sus redes sociales arriba de motos de agua junto a Falco Briatore, hijo de Flavio, asesor de la escudería.

Con una frase simple “me está dando clases”, Colapinto bromeó acerca de su nuevo pasatiempo junto al hijo de su jefe, con quien muestra un estrecho vínculo.

image Franco Colapinto y Falco Briatore, una estrecha amistad La relación entre Colapinto y la familia Briatore se fortaleció desde su incorporación al equipo francés. Flavio, asesor de Alpine, fue uno de los impulsores de la llegada del argentino al equipo como piloto titular. Ahora, la cercanía con su hijo también quedó en evidencia a través de este encuentro fuera del paddock y en varios intercambios en redes sociales.

Más allá de la anécdota, la actividad refuerza la buena sintonía entre Colapinto y una de las figuras más influyentes de la Fórmula 1. Para el piloto argentino, quien busca asentarse en la máxima categoría, estas muestras de respaldo y camaradería tienen un peso simbólico en un año exigente de cara a sus chances para continuar en 2026.

Diseño sin título - 2025-05-07T083136.685.png Franco Colapinto y Falco Nathan Briatore Alpine y un difícil camino hacia Singapur Mientras disfruta de estos momentos recreativos, Colapinto ya piensa en lo que será la próxima carrera en Marina Bay, uno de los circuitos urbanos más demandantes del calendario. Alpine afronta un cierre de temporada complejo y cada presentación representa un desafío para el joven piloto argentino, que busca consolidar su lugar en la escudería.