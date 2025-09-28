28 de septiembre de 2025 - 21:25

Franco Colapinto cambió de pista y "recibió clases" del hijo de Flavio Briatore

F1. En la previa del GP de Singapur, Colapinto aprovechó su descanso para subirse a una moto de agua junto a Falco Briatore, de quien se hizo muy amigo.

Franco Colapinto y Falco Briatore, en el paddock

Por Cristian Reta

Con una frase simple “me está dando clases”, Colapinto bromeó acerca de su nuevo pasatiempo junto al hijo de su jefe, con quien muestra un estrecho vínculo.

Franco Colapinto y Falco Briatore, una estrecha amistad

La relación entre Colapinto y la familia Briatore se fortaleció desde su incorporación al equipo francés. Flavio, asesor de Alpine, fue uno de los impulsores de la llegada del argentino al equipo como piloto titular. Ahora, la cercanía con su hijo también quedó en evidencia a través de este encuentro fuera del paddock y en varios intercambios en redes sociales.

Más allá de la anécdota, la actividad refuerza la buena sintonía entre Colapinto y una de las figuras más influyentes de la Fórmula 1. Para el piloto argentino, quien busca asentarse en la máxima categoría, estas muestras de respaldo y camaradería tienen un peso simbólico en un año exigente de cara a sus chances para continuar en 2026.

Franco Colapinto y Falco Nathan Briatore

Alpine y un difícil camino hacia Singapur

Mientras disfruta de estos momentos recreativos, Colapinto ya piensa en lo que será la próxima carrera en Marina Bay, uno de los circuitos urbanos más demandantes del calendario. Alpine afronta un cierre de temporada complejo y cada presentación representa un desafío para el joven piloto argentino, que busca consolidar su lugar en la escudería.

Por su lado, el asesor y líder de equipo, Flavio Briatore, aseguró que comunicará el próximo mes al acompañante de Pierre Gasly y hasta el momento solo hay dos opciones para el segundo asiento: Franco Colapinto o Paul Aron (piloto de reserva).

El equipo completo de Fórmula 1 de Alpine, con los pilotos Jack Dooan, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Ryo Hirakawa y Paul Aron, junto al asesor ejecutivo Flavio Briatore y Luca de Meo, director ejecutivo del Grupo Renault.

El equipo completo de Fórmula 1 de Alpine, con los pilotos Jack Dooan, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Ryo Hirakawa y Paul Aron, junto al asesor ejecutivo Flavio Briatore y Luca de Meo, director ejecutivo del Grupo Renault.

