¿Confirmado para 2026? Las declaraciones de Franco Colapinto que sorprendieron a todos:: "Creo en Briatore"

El piloto argentino dialogó con el podcast oficial de la F1 y dejó elogios para el directivo italiano y también para su compañero, Pierre Gasly.

Mientras Franco Colapinto se prepara para correr en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo utilizó su cuenta oficial de Youtube para publicar una entrevista con el piloto nacional, donde habló de todo y mencionó cómo es su relación con Flavio Briatore y Pierre Gasly.

En uno de los pasajes de la charla del pilarense con el podcast "F1 Beyond The Grid", Franco fue consultado sobre el lazo que lo une con Briatore y el joven se mostró muy relajado a la hora de responder: "tengo una muy buena relación con él...nos comunicamos en italiano".

"Creo en Flavio Briatore. Va a llevar a Alpine de vuelta a lo más alto. Aprendí mucho de él y le estoy muy agradecido. Me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente", aseguró el piloto argentino. Luego, Colapinto expresó que el italiano es muy exigente con los pilotos y con el resto del equipo a la hora de motivar, pero que siente que con él, su carrera tuvo un gran crecimiento: "Este año al tener un comienzo difícil, me hizo mucho más fuerte y siento que ahora puedo aprovechar esas cosas, volverme más duro y eso es bueno para el futuro. Bueno para cuando podamos estar en la cima".

Franco Colapinto y Flavio Briatore Franco Colapinto y Flavio Briatore, representantes de Alpine Franco Colapinto y su futuro en la Fórmula 1 A la hora de hablar sobre su futuro dentro de la F1, Colapinto fue prudente y manifestó: “No me centro demasiado en eso, por supuesto que hay que aprender y tengo mucho más que encontrar, pero me estoy sintiendo mucho mejor en el equipo y en el auto. No es ningún secreto que el auto no está donde queremos que esté y que es difícil puntuar, pero llegará el momento y quiero estar preparado para eso. Ese es mi objetivo.”

Recordemos que el corredor argentino aún no ha sido confirmado como piloto de Alpine para el próximo año y por ahora lucha por su asiento con el reserva Paul Aron. Lo cierto es que el único confirmado hasta el momento es su actual compañero de equipo, Pierre Gasly, que ya firmó la renovación de contrato con Alpine hasta 2028.