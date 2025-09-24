Así fue el calvario y desconcierto que vivieron los jugadores de Lanús tras la violencia policial en Brasil

El Granate avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana y el DT Mauricio Pellegrino se refirió a la represión que sufrieron los hinchas argentinos.

Lanús y Fluminense se enfrentaban en el mítico estadio Maracaná, en un duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro que finalizó 1-1, que sumado al 1 a 0 a favor conseguido en la ida, le alcanzó al Granate para meterse entre los mejores cuatro del certamen, tuvo graves incidentes en la tribuna.

Inmediatamente se viralizaron imágenes que atestiguaban el fuerte encontronazo entre la policía y los fanáticos del conjunto bonaerense, con gases lacrimógenos, corridas y muchísima tensión.

Por la feroz represión de la policía de Río de Janeiro a hinchas de Lanus. pic.twitter.com/qmU4M4cWGN — Tendencia en Argentina (@tendenciahoy) September 24, 2025 Lo cierto es que este no es un hecho aislado en el territorio brasilero, ya que allí las fuerzas de seguridad utilizan métodos bastantes agresivos, tal como les ocurrió a los simpatizantes de Boca, San Lorenzo y Godoy Cruz, los último clubes afectados por esta forma repudiable forma de manejar a la hinchada visitante.

Siempre lo mismo cuando los argentinos viajan a Brasil, la policía brasilera reprimiendo y pegandole a los hinchas de Lanús pic.twitter.com/zCWHO33MZZ — ʟᴏᴄᴜʀᴀ ɢʀᴀɴᴀᴛᴇ (@LocuraGranate_) September 24, 2025 Mauricio Pellegrino habló de los incidentes y cómo afectaron a los jugadores de Lanús Tras el pase a semifinales, Mauricio Pellegrino habló en conferencia de prensa y se refirió a los incidentes: “Fue un poco de desconcierto, un poco de miedo. Muchos de los chicos tenía familiares en medio de la hinchada, estaban todos muy preocupados por eso. Cuando hay acciones violentas que el jugador no puede controlar… Somos seres emocionales que no podemos tranquilos cuando sabemos que nuestra familia está sufriendo en algún aspecto. Ese era el tema que queríamos tener información o certeza de que nuestra gente este bien”, comenzó.

Mauricio Pellegrino habló de cómo vivió él momentos de los incidentes de la barra de Lanús con la Policía Militar de Río de Janeiro. https://t.co/rnwWU3X00X pic.twitter.com/pQatQoMFre — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) September 24, 2025 “Mi sensación fue un poco de desconcierto y después cuando dijeron que volvíamos a jugar no quería que los chicos se descentraran del partido. Creo que entramos bien, hicimos una segunda parte buena, marcamos el gol y tuvimos situaciones buenas. Si bien sufrimos hasta el final, estamos muy felices”, sentenció el entrenador que también hizo un análisis de la serie: “Sabíamos que el inicio es muy fuerte en este estadio, lo sufrimos y ahí nos pudieron convertir. Sabíamos que si teníamos precisión cuando bajaran el nivel físico, encontrar espacios detrás de la línea de defensa".