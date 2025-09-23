La Policía de Brasil golpeó a hinchas de Lanús en pleno partido contra Fluminense

Los incidentes ocurrieron en la previa al inicio al segundo tiempo. Los hechos de violencia fueron registrados por los propios hinchas argentinos que se encontraban en el Maracaná.

Brasil: incidentes entre hinchas de Lanús y la Policía local.

Un nuevo escándalo opaca al fútbol en Brasil. En pleno partido entre Lanús y Fluminense, la Policía local comenzó a agredir a hinchas del equipo argentino.

Se trata del partido de Copa Sudamericana, que se disputó en el mítico estadio Maracaná. Cuando los jugadores de ambos equipos salieron de los vestuarios rumbo a la cancha, los incidentes impidieron que se iniciara el segundo tiempo.

Embed "Represión"



Por la feroz represión de la policía de Río de Janeiro a hinchas de Lanus. pic.twitter.com/qmU4M4cWGN — Tendencia en Argentina (@tendenciahoy) September 24, 2025 Frente a los hechos de violencia que sufría la hinchada de Lanús, los jugadores del Granate se plantaron y se negaron a reanudar el partido hasta que se calmara la situación.

Embed UNA VERGÜENZA



Siempre lo mismo cuando los argentinos viajan a Brasil, la policía brasilera reprimiendo y pegandole a los hinchas de Lanús pic.twitter.com/zCWHO33MZZ — (@LocuraGranate_) September 24, 2025 Tras varios minutos de tensión y preocupación, se volvió a jugar el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la competencia.