La Policía de Brasil golpeó a hinchas de Lanús en pleno partido contra Fluminense

Los incidentes ocurrieron en la previa al inicio al segundo tiempo. Los hechos de violencia fueron registrados por los propios hinchas argentinos que se encontraban en el Maracaná.

Brasil: incidentes entre hinchas de Lanús y la Policía local.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un nuevo escándalo opaca al fútbol en Brasil. En pleno partido entre Lanús y Fluminense, la Policía local comenzó a agredir a hinchas del equipo argentino.

Se trata del partido de Copa Sudamericana, que se disputó en el mítico estadio Maracaná. Cuando los jugadores de ambos equipos salieron de los vestuarios rumbo a la cancha, los incidentes impidieron que se iniciara el segundo tiempo.

Frente a los hechos de violencia que sufría la hinchada de Lanús, los jugadores del Granate se plantaron y se negaron a reanudar el partido hasta que se calmara la situación.

Tras varios minutos de tensión y preocupación, se volvió a jugar el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la competencia.

Las imágenes de los incidentes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Los fanáticos argentinos denunciaron un abuso policial y reclamaron medidas inmediatas de seguridad.

