Racing le ganó Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Racing Club selló su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 , tras vencer a Vélez Sarsfield , en un duelo que se disputó en el estadio Presidente Perón, y que finalizó con idéntico marcador que en el encuentro de ida: 1-0. Los primers 10 minutos de juego tuvieron control territorial de la Academia, que se plantó en campo rival y buscó desde la potencia de Maravilla Martínez y las corridas de Conechny sobre la izquierda. Mientras, Vélez fue un puñado de nervios que no consiguió hacerse del balón. Un remate de Almendra fue la primera insinuación del local. Y casi de inmediato, el mendocino Tomás Marchiori volvió a tomar protagonismo para evitar dos veces la caída del arco fortinero.

Con dos estilos muy definidos, de arranque se impuso el vértigo y la profundidad de Racing. Para Vélez el arranque fue un poco más complejo: el equipo del Mellizo requiere de juntar pases para avanzar en el campo de juego. Y Costas tomó nota de ese detalle.

Santos no tuvo peso en la etapa inicial y Vélez lo sintió en demasía.

Solari, el ex Gimnasia y Esgrima de Mendoza, fue determinante por su claridad para jugar a dos toques. Y fue el artífice de un remate que provocó otra buena intervención de Marchiori, que luego rebotó en el palo y se fue desviado.

Vélez mostró algunos intentos con Santos y Machuca, pero no terminó de convencerse de su potencial y lució lejos de la versión que mostró en la ida, en Liniers.

¡MILAGRO EN EL ÁREA DE VÉLEZ! MARCHIORI Y EL PALO LE NEGARON EL GOL A SOLARI. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1n0h7RUuPp

Y Solari tuvo otra chance, esta vez llegando sobre la derecha, con un remate firme al primer palo que se fue apenas ancho. Sobre el cierre de la etapa, Racing dejó la clara sensación de haber sido superior a su rival.

Vélez cambió en el complemento

A tal punto llegó el fastidio de Guillermo con sus dirigidos, que antes del final del primer tiempo mandó a calentar a Andrada, Baeza y Lanzini; todos hombres para cambiar el aspecto ofensivo de su equipo.

Vélez Maher Carrizo tuvo escasa participación en el capítulo inicial y Vélez casi no tuvo peso ofensivo.

Y cuando arrancó el segundo tiempo, Andrada y Lanzini formaban parte del once fortinero. Fue un aspecto que en cierta medida modificó el ritmo del encuentro. Vélez encontró el balón y Racing ya no tuvo el dominio territorial del comienzo.

La mejoría visitante le quitó emociones al encuentro, más allá del vértigo con que ambos eligieron jugar. Un cabezazo de Solari, que terminó en las manos de Marchiori, se contó del lado local y un remate de Machuca que Cambeses alcanzó a controlar antes de ingresar completamente dentro del arco fueron lo más emotivo del cuarto de hora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970630277706694659&partner=&hide_thread=false ¡SE SALVÓ LA ACADEMIA! Machuca marcaba el 1-0 de Vélez, pero la pelota no terminó de ingresar por completo y fue anulado.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yLXGhcYpI3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Sobre la media hora de juego, el duelo favorecía a Racing. Los de Liniers empezaban a mostrar imprecisión en los metros finales y un cabezazo de Sosa dio en el palo visitante. De contra, pudo abrir el marcador. Todo podía pasar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970633524131586225&partner=&hide_thread=false ¡SE LO PERDIÓ RACING! SOSA CABECEÓ AL PALO Y SE SALVA VÉLEZ LLEGANDO AL CIERRE.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gpUJvrBa70 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Y cuando la paridad parecía encaminarse al cierre del choque, Rojas desbordó por izquierda y metió un centro preciso para la llegada de Solari, la gran figura del partido, para abrir el marcador y ampliar la diferencia en el global, poniendo a Racing con un pie en semifinales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970634996793622814&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE RACING!! GRAN ASISTENCIA DE ROJAS Y DEFINICIÓN DE SOLARI PARA EL2-0 GLOBAL DE LA ACADEMIA ANTE VÉLEZ.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0u1PujchNL — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

.

Minuto a minuto y estadísticas: