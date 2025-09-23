Racing Club intentará alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años

Ante Vélez, la Academia busca la clasificación a las semifinales del certamen continental, donde llegó por última vez en 1997.

Desde la llegada de Gustavo Costas, Racing Club dio un paso hacia adelante en confianza respecto a su participación en competencias internacionales, donde pasó de no tener mucha fuerza a ser campeón de la Copa Sudamericana, y pelear de igual a igual en la Copa Libertadores. Ahora, intentará levantar otro pagaré respecto a este certamen.

Ante Vélez Sarsfield, la Academia intenterá abrochar el boleto a las semifinales del torneo de mayor jerarquía en el continente, algo que no sucede hace 28 años. Su presencia en los cuatro mejores elencos sucedió por primera y última vez en 1997 (la Copa Libertadores 1967 tenía otro sistema de competencia), con Alfio Basile en el banco y una gran camada de futbolistas como Nacho González, Claudio Úbeda, José Serrizuela, Carlos MacAllister, Pablo Michelini, Rubén "Mago" Capria, Marcelo "Chelo" Delgado, y Esteban Fuertes.

En aquella ocasión, Racing pasó la etapa de grupos al meterse en el tercer lugar dentro del que compartía con Vélez Sarsfield, El Nacional, y Emelec de Ecuador. No la tuvo fácil en octavos, donde eliminó a River Plate tras igualar 3 a 3 en la ida, y empatar en 1 tanto en la vuelta en el Monumental, pasando 5-3 por penales.

En cuartos de final, el elenco de Avellaneda superó a Peñarol de Uruguay. Perdió en la ida en el vecino país, y forzó los penales con el solitario gol del Mago Capria en el segundo juego. Desde los doce pasos, Nacho González se erigió de héroe al atajar dos disparos y convertir el suyo.

Pero hasta allí llegó Racing, ya que las semifinales terminaron con una dura e inesperada caída ante Sporting Cristal de Perú. Tras ganar 3 a 2 en la ida, el conjunto de Basile fue goleado 4 a 1 y se despidió de la Libertadores.