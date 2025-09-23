23 de septiembre de 2025 - 16:53

Racing Club intentará alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años

Ante Vélez, la Academia busca la clasificación a las semifinales del certamen continental, donde llegó por última vez en 1997.

Racing Club y la Copa Libertadores, una eterna obsesión

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Maravilla Martínez anotó el único gol de la ida y hoy volverá a estar desde el arranque ante los de Liniers. 

Copa Libertadores 2025: Racing ya recibe a Vélez por la vuelta de cuartos con ventaja tras el 1-0 en la ida

velez sarsfield busca las semifinales de la copa libertadores: los antecedentes historicos

Vélez Sarsfield busca las semifinales de la Copa Libertadores: los antecedentes históricos

Ante Vélez Sarsfield, la Academia intenterá abrochar el boleto a las semifinales del torneo de mayor jerarquía en el continente, algo que no sucede hace 28 años. Su presencia en los cuatro mejores elencos sucedió por primera y última vez en 1997 (la Copa Libertadores 1967 tenía otro sistema de competencia), con Alfio Basile en el banco y una gran camada de futbolistas como Nacho González, Claudio Úbeda, José Serrizuela, Carlos MacAllister, Pablo Michelini, Rubén "Mago" Capria, Marcelo "Chelo" Delgado, y Esteban Fuertes.

image
Racing Club quiere volver a las semifinales de la Copa Libertadores, que no juega desde 1997

En aquella ocasión, Racing pasó la etapa de grupos al meterse en el tercer lugar dentro del que compartía con Vélez Sarsfield, El Nacional, y Emelec de Ecuador. No la tuvo fácil en octavos, donde eliminó a River Plate tras igualar 3 a 3 en la ida, y empatar en 1 tanto en la vuelta en el Monumental, pasando 5-3 por penales.

En cuartos de final, el elenco de Avellaneda superó a Peñarol de Uruguay. Perdió en la ida en el vecino país, y forzó los penales con el solitario gol del Mago Capria en el segundo juego. Desde los doce pasos, Nacho González se erigió de héroe al atajar dos disparos y convertir el suyo.

image
En los 90, Sporting Cristal le dijo que no al sue&ntilde;o acad&eacute;mico.&nbsp;

Pero hasta allí llegó Racing, ya que las semifinales terminaron con una dura e inesperada caída ante Sporting Cristal de Perú. Tras ganar 3 a 2 en la ida, el conjunto de Basile fue goleado 4 a 1 y se despidió de la Libertadores.

Todas las llaves de cuartos de final de Racing Club en su historia:

  • 1997: Eliminó a Peñarol por penales
  • 2015: Eliminado ante Guaraní (1-0 global)
  • 2020: Eliminado ante Boca (2-1 global)
  • 2023: Eliminado ante Boca por penales
