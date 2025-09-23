23 de septiembre de 2025 - 00:00

Copa Libertadores 2025: Racing recibe a Vélez por la vuelta de cuartos con ventaja tras el 1-0 en la ida

A las 19.00, Racing Club se juega el pase a semifinales de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, tras el triunfo en Liniers. Transmite FOX Sports.

Maravilla Martínez anotó el único gol de la ida y hoy volverá a estar desde el arranque ante los de Liniers.&nbsp;

Maravilla Martínez anotó el único gol de la ida y hoy volverá a estar desde el arranque ante los de Liniers. 

Foto:

EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Racing Club buscará sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 cuando reciba hoy a Vélez Sarsfield en el estadio Presidente Perón. El duelo corresponde a la vuelta de cuartos de final, se juega a las 19.00, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Será televisado por FOX Sports.

Leé además

bronca en velez sarsfield por la expulsion de magallan y el gol anulado por el var

Bronca en Vélez Sarsfield por la expulsión de Magallán y el gol anulado por el VAR

Por Emanuel Cenci
Berni llegará a Paraná con un solo objetivo, sumar puntos y achicar diferencias con el líder Canapino.

Turismo Carretera 2000: Bernardo Llaver va por la recuperación en Paraná: "El campeonato está abierto"

Por Redacción Deportes

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega con una ventaja importante tras haber ganado 1-0 en la ida disputada en Liniers, y buscará aprovechar el impulso de su gente en Avellaneda para meterse entre los cuatro mejores del continente. Para este compromiso decisivo, Costas volverá a apostar por su once titular habitual, aunque se esperan dos modificaciones: Matías Zaracho ingresaría por el uruguayo Gastón Martirena, y el colombiano Duván Vergara ocuparía el lugar del lesionado Santiago Solari, quien sufrió una molestia física en el primer duelo y podría ir al banco de suplentes.

Vélez - Racing por Copa Libertadores
En Avellaneda se definir&aacute; quien ser&aacute; el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025.&nbsp;

En Avellaneda se definirá quien será el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025.

La Academia viene de conseguir un triunfo por 2-0 ante Huracán como visitante, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Con un equipo alternativo, Racing no brilló pero se quedó con tres puntos clave para acercarse a los puestos de playoffs.

Por su parte, Vélez, que necesita ganar por al menos dos goles para clasificar directamente, llega tras vencer 2-1 a San Martín de San Juan fuera de casa, por la fecha 9 del Grupo B del certamen local. El entrenador Guillermo Barros Schelotto apostaría por su equipo titular, aunque obligado a realizar una variante defensiva: Aaron Quirós reemplazará al expulsado Lisandro Magallán, quien vio la roja en el encuentro de ida.

Vélez - Racing por Copa Libertadores
Vélez - Racing por Copa Libertadores

Vélez - Racing por Copa Libertadores

Así forma Racing Club

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Matías Zaracho, Duván Vergara o Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Así forma Vélez Sarsfield

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Horario: 19.00.

TV: FOX Sports.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Desde el regreso, el Tomba solo ha convertido 2 goles en el Estadio Feliciano Gambarte. Uno de ellos lo hizo el Indio Fernández, que despertó la euforia y selló el empate frente a Instituto. 

Godoy Cruz y su karma en el Gambarte: entre la mística, el fútbol y la urgencia

Por Sergio Faria
Su increíble temporada en el PSG, coronó a Ousmane Dembélé con el Balón de Oro 2024/2025. 

Balón de Oro: la era post Messi ya está entre nosotros

Por Juan Azor
El jugador francés fue elegido el mejor jugador del mundo de 2025. 

El francés Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025

Por Nicolás Salas
Juegos Evita 2025: Cuatro estudiantes de San Rafael buscan hacer historia en el Tenis de Mesa

Juegos Evita 2025: quiénes son los cuatro estudiantes de San Rafael que buscan hacer historia en el Tenis de Mesa

Por Redacción Deportes