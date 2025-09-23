Copa Libertadores 2025: Racing recibe a Vélez por la vuelta de cuartos con ventaja tras el 1-0 en la ida

A las 19.00, Racing Club se juega el pase a semifinales de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, tras el triunfo en Liniers. Transmite FOX Sports.

Maravilla Martínez anotó el único gol de la ida y hoy volverá a estar desde el arranque ante los de Liniers.

Racing Club buscará sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 cuando reciba hoy a Vélez Sarsfield en el estadio Presidente Perón. El duelo corresponde a la vuelta de cuartos de final, se juega a las 19.00, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Será televisado por FOX Sports.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega con una ventaja importante tras haber ganado 1-0 en la ida disputada en Liniers, y buscará aprovechar el impulso de su gente en Avellaneda para meterse entre los cuatro mejores del continente. Para este compromiso decisivo, Costas volverá a apostar por su once titular habitual, aunque se esperan dos modificaciones: Matías Zaracho ingresaría por el uruguayo Gastón Martirena, y el colombiano Duván Vergara ocuparía el lugar del lesionado Santiago Solari, quien sufrió una molestia física en el primer duelo y podría ir al banco de suplentes.

Vélez - Racing por Copa Libertadores En Avellaneda se definirá quien será el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni La Academia viene de conseguir un triunfo por 2-0 ante Huracán como visitante, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Con un equipo alternativo, Racing no brilló pero se quedó con tres puntos clave para acercarse a los puestos de playoffs.

Por su parte, Vélez, que necesita ganar por al menos dos goles para clasificar directamente, llega tras vencer 2-1 a San Martín de San Juan fuera de casa, por la fecha 9 del Grupo B del certamen local. El entrenador Guillermo Barros Schelotto apostaría por su equipo titular, aunque obligado a realizar una variante defensiva: Aaron Quirós reemplazará al expulsado Lisandro Magallán, quien vio la roja en el encuentro de ida.

Vélez - Racing por Copa Libertadores Vélez - Racing por Copa Libertadores EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Así forma Racing Club Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Matías Zaracho, Duván Vergara o Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.