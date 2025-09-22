Balón de Oro: la era post Messi ya está entre nosotros

El Balón de Oro 2025 confirmó el fin de la era Messi-Cristiano: Ousmane Dembélé es el nuevo rey del fútbol mundial y abre una etapa sin herederos claros.

Su increíble temporada en el PSG, coronó a Ousmane Dembélé con el Balón de Oro 2024/2025.

El Balón de Oro 2025 ha marcado un punto de quiebre definitivo: ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo aparecieron entre los nominados. Por segundo año consecutivo, el fútbol giró sin sus dos grandes tótems. Y esta vez, el cetro no fue para Mbappé ni Vinicius. Fue Ousmane Dembélé quien levantó el trofeo dorado, coronando una temporada perfecta con el PSG.

A rey muerto, rey puesto El fútbol, como la historia, no tolera vacíos de poder. Durante más de 15 años, el debate fue binario: Messi o Cristiano Ronaldo. Hoy, el trono es disputado por una generación multicolor y plural: Rodri, Lamine Yamal, Vitinha, Salah, incluso un renacido Donnarumma. ¿Y los herederos naturales? Siguen en deuda.

donnarumma_518771288_18510789997022993_8767609732550502300_n En la premiación del Balón de Oro 2024/2025, Donnarumma fue elegido como el mejor arquero del mundo, relegando al Dibu Martínez. Dembélé no era el favorito de las masas ni de los algoritmos. Pero su juego desequilibrante y su constancia en títulos lo pusieron en la cima. No necesitó marketing, solo fútbol. Es el símbolo del esfuerzo silencioso, del saber reconstruirse tras años de lesiones y críticas. No era favorito, pero fue decisivo. Su consagración rompe moldes y anuncia la transición definitiva, sin una figura definitiva.