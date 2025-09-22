Balón de Oro: la era post Messi ya está entre nosotros

El Balón de Oro 2025 ha marcado un punto de quiebre definitivo: ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo aparecieron entre los nominados. Por segundo año consecutivo, el fútbol giró sin sus dos grandes tótems. Y esta vez, el cetro no fue para Mbappé ni Vinicius. Fue Ousmane Dembélé quien levantó el trofeo dorado, coronando una temporada perfecta con el PSG.
A rey muerto, rey puesto
El fútbol, como la historia, no tolera vacíos de poder. Durante más de 15 años, el debate fue binario: Messi o Cristiano Ronaldo. Hoy, el trono es disputado por una generación multicolor y plural: Rodri, Lamine Yamal, Vitinha, Salah, incluso un renacido Donnarumma. ¿Y los herederos naturales? Siguen en deuda.
donnarumma_518771288_18510789997022993_8767609732550502300_n
En la premiación del Balón de Oro 2024/2025, Donnarumma fue elegido como el mejor arquero del mundo, relegando al Dibu Martínez.
Dembélé no era el favorito de las masas ni de los algoritmos. Pero su juego desequilibrante y su constancia en títulos lo pusieron en la cima. No necesitó marketing, solo fútbol. Es el símbolo del esfuerzo silencioso, del saber reconstruirse tras años de lesiones y críticas. No era favorito, pero fue decisivo. Su consagración rompe moldes y anuncia la transición definitiva, sin una figura definitiva.
Lamine Yamal, figura del Barcelona y de la Selección de España
Lamine Yamal, figura del Barcelona, se quedó con el premio al mejor futbolista joven.
El futuro es impredecible y, por fin, libre del peso de las comparaciones eternas. La era post-Messi y Cristiano no es el final de nada. El reinado cambió. Y el fútbol, al fin, se sacudió la nostalgia.