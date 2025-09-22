Juegos Evita 2025: quiénes son los cuatro estudiantes de San Rafael que buscan hacer historia en el Tenis de Mesa

Cuatro jóvenes de San Rafael representarán a la provincia en la disciplina Tenis de Mesa , en la edición 2025 de los Juegos Evita . La competencia se realizará entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre en Mar del Plata .

Son estudiantes del Colegio del Carmen y comparten su pasión por una disciplina, que practican con dedicación casi todos los días en la Asociación Sanrafaelina de Tenis de Mesa . Además, se encuentran entre los 276 deportistas que lograron clasificar en los Juegos Sanmartinianos , de los que participaron en total más de 12 mil deportistas oriundos de los 18 departamentos de la provincia.

La instancia provincial de clasificación a los Juegos Nacionales Evita, conocida como Juegos Sanmartinianos , se realizó a fines de agosto, en el club Regatas , ubicado en el Parque General San Martín . Y los cuatro adolescentes sanrafaelinos , lograron superar los nervios y la tensión de la competencia, para alcanzar un objetivo para el que se venían preparando desde hacía más de un año.

Juan Ignacio Cardozo (13) y Joaquín Castillo Cía (12) -quienes cursan séptimo grado de primaria y conforman el equipo masculino-; y Lara Cejudo (13) e Isabela Ábalos (13) -en primer año de secundaria y quienes conforman el equipo femenino- son los cuatro representantes de la disciplina. Y lograron cumplir su sueño de clasificar a los juegos nacionales , objetivo logrado con gran esfuerzo y dedicación. Ahora buscan hacerse con el título nacional .

Los cuatro jóvenes entrenan 3 veces a la semana , durante dos horas y media. Además, Joaquín e Ignacio realizan dos turnos semanales extra, con uno de los profesores, quien arma una rutina personalizada para ellos. Los profesores a cargo del entrenamiento son Lucía y Virginia Hernández , Franco Villarruel y Franco Piruzi , todos de la Asociación Sanrafaelina de Tenis de Mesa.

"El año pasado Lara, Nacho y Joaquín clasificaron a la final provincial, llegando a las finales, y solo Lara consiguió el primer puesto y viajó a Mar del Plata a la instancia de la final nacional", destacó Virginia Hernández, una de las profesoras y quien, además, viajará con los chicos a Mar del Plata para acompañarlos en este gran desafío.

Esta vez, ambos equipos lograron consagrarse en los Juegos Sanmartinianos tras una serie de partidos intensos y finales muy reñidas. Es que, según dicen los que saben, la provincia cuenta con equipos de gran nivel, acompañados de excelentes entrenadores, por lo que no fue fácil para los sanrafaelinos hacerse con la victoria.

"En la medida en que avanzaban los partidos, comenzaron a sentir la presión y fue fundamental el apoyo del equipo", contó la entrenadora, quien además sostuvo "creo que por la experiencia del año anterior, pudieron sobrellevar esa situación y mantener el foco en su propio juego".

En esta categoría se juegan dos partidos individuales y un partido de dobles en caso de empate. Ellos ganaron todos sus partidos individuales, por lo que no fue necesario el partido de dobles en ningún caso. Ahora los chicos ya se están preparando para la competencia nacional, que iniciará los últimos días de septiembre en la ciudad costera de Mar del Plata.

"Las expectativas son altas, tenemos un gran equipo mendocino, ahora se intensificaron los entrenamientos previos a la competencia pero, sobre todo, la ilusión de ellos de representar a la provincia", contó Virginia.

"Su participación no solo es un reconocimiento al esfuerzo deportivo, sino también un motivo de orgullo para la comunidad educativa y para San Rafael, que ve en estos estudiantes un ejemplo de disciplina, compañerismo y superación", declararon desde el Consejo Directivo del Colegio del Carmen, donde estudian los cuatro.

Esta competencia es organizada por el Estado Nacional, que se encarga de cubrir todos los gastos y necesidades de los participantes. Todas las delegaciones provinciales del país de reunirán en Mar del Plata y cada una tiene asignada hotel, transporte, alimentación, y vestimenta. La delegación mendocina viaja con más de 300 participantes, entre deportistas y entrenadores, de todas las disciplinas.