Según la Inteligencia Artificial, este es el favorito para ganar el Balón de Oro 2025

La carrera por el Balón de Oro 2025 vive horas alarmantes y, pese a las filtraciones y desmentidas, el resultado final dependerá de las votaciones de un jurado internacional y del rendimiento de los jugadores. En ese sentido, la inteligencia artificial ChatGPT arrojó su predicción: Ousmane Dembélé del PSG es el gran favorito para alzarse con el prestigioso galardón.
El futbolista francés contribuyó significativamente a la conquista de la Ligue 1 y la Champions League de este año. Su habilidad para crear jugadas, sumar goles, ofrecer asistencias y el gran sacrificio que hizo por el equipo de Luis Enrique, lo consolidan como uno de los futbolistas más influyentes del mundo.
Dembélé, una de las figuras del Paris anotó el segundo gol para el conjunto parisino.
¿Por qué Dembélé es el favorito de la Inteligencia Artificial?
De acuerdo con lo que expresó esta Inteligencia Artificial, el jugador campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 cumple con diversos requisitos que deberían bastar para alzar el trofeo:
Las otras opciones y el top 5 de la IA
El segundo candidato de la IA es Lamine Yamal. De acuerdo con lo que expresa ChatGPT, el joven español tiene todos los ingredientes para ser la gran sorpresa de la jornada, ya que los votantes lo verían como símbolo de renovación, talento puro, proyección. A continuación el top 5 de la Inteligencia Artificial: