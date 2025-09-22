Según la Inteligencia Artificial, este es el favorito para ganar el Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre a las 16:00 se entrega el galardón al mejor futbolista del año, en una ceremonia organizada por la revista France Football.

La carrera por el Balón de Oro 2025 vive horas alarmantes y, pese a las filtraciones y desmentidas, el resultado final dependerá de las votaciones de un jurado internacional y del rendimiento de los jugadores. En ese sentido, la inteligencia artificial ChatGPT arrojó su predicción: Ousmane Dembélé del PSG es el gran favorito para alzarse con el prestigioso galardón.

El futbolista francés contribuyó significativamente a la conquista de la Ligue 1 y la Champions League de este año. Su habilidad para crear jugadas, sumar goles, ofrecer asistencias y el gran sacrificio que hizo por el equipo de Luis Enrique, lo consolidan como uno de los futbolistas más influyentes del mundo.

image.png Dembélé, una de las figuras del Paris anotó el segundo gol para el conjunto parisino. Gentileza. ¿Por qué Dembélé es el favorito de la Inteligencia Artificial? De acuerdo con lo que expresó esta Inteligencia Artificial, el jugador campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 cumple con diversos requisitos que deberían bastar para alzar el trofeo:

Éxitos colectivos importantes: PSG logró una temporada histórica: ganó trofeos clave, incluyendo la Champions League, que siempre suma muchísimo en la valoración del Balón de Oro. El jugador contribuyó no solo con goles o asistencias, sino que forma parte de un equipo que alza trofeos y eso pesa mucho.

Incidencia individual: Dembélé tuvo una temporada con estadísticas fuertes, goles, asistencias, momentos decisivos. Eso le da respaldo para ser considerado no solo como parte de un buen equipo sino como figura clave.

Favoritismo de las casas de apuestas y medios : los rumores en todo el mundo sugieren que Dembélé aparece como favorito contra nombres como Yamal. También los rankings de predicciones lo colocan como puntero o con ventaja mínima.

La narrativa de madurez/resurgimiento: parte del peso de un Balón de Oro muchas veces tiene que ver con quién “se consagra”, quién da el paso definitivo. Dembélé tiene esa narrativa de la joven promesa que se vio opacada por otras estrellas, sufrió lesiones importantes y resurgió como un futbolista clave y líder de un equipo ganador. Algunos votantes parecen valorar ese arco de historia personal tanto como los números puros.

o.dembele7_503102995_18508078495052742_3172669229834737683_n Las otras opciones y el top 5 de la IA El segundo candidato de la IA es Lamine Yamal. De acuerdo con lo que expresa ChatGPT, el joven español tiene todos los ingredientes para ser la gran sorpresa de la jornada, ya que los votantes lo verían como símbolo de renovación, talento puro, proyección. A continuación el top 5 de la Inteligencia Artificial: