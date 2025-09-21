Votar o no votar: ¿El hastío con la casta justifica la abstención?

En boca del presidente Milei la frase "lo peor ya pasó" no sonó demasiado convincente, no sólo porque su propia gestión sigue recibiendo duros golpes electorales y legislativos sino porque este país ha mostrado incontables veces que siempre se puede estar peor. No obstante, eso no significa que como ciudadanos no debamos comprometernos para que ese estado de permanente zozobra alguna vez cambie. O al menos morigerarlo para que sean menos dañinos sus daños colaterales.

Buena parte de la responsabilidad que nos cabe pasa por hacernos cargo de lo que ocurre con las urnas, esa caja de resonancia que nos marca a fuego el camino. Siempre habrá razones -buenas y no tanto- para echarle la culpa a los políticos; políticos que no llegaron de Marte, sino que surgen de nuestra cantera. Los de la casta y hasta los recién llegados, todos son producto de la sociedad que integramos y también de eso debemos hacernos cargo.

En virtud de ese parte de la situación es que sigue siendo relevante votar. Que ya acumulemos más de 40 años ininterrumpidos de democracia todavía no nos garantiza que un voto más o uno menos dé lo mismo. Las elecciones realizadas en lo que va del año han mostrado una retracción en el interés por sufragar, pero aun con peros la participación electoral estuvo, en promedio, en el orden del 60%. La percepción generalizada es que nadie paga la modesta multa por no cumplir con la cita cívica y aun así no reciben ninguna sanción. Esto, sumado a la calidad y resultados de los políticos actuales, no son lo que se dice una fuerte tentación para ir a votar.

Para Juan Germano, CEO de Isonomía y expositor en el ciclo Pilares de diario Los Andes, la gente hoy se comporta como si el voto fuera optativo, aunque sea obligatorio. La demanda del ciudadano es inmediata y si no obtiene respuestas rápidamente da señales, por caso no votar. Las cercanas elecciones en provincia de Buenos Aires tuvieron dos millones menos de votos. Contundente mensaje. Para el experimentado consultor, la gestión de Milei se puede resumir en la frase "Haciendo de la sorpresa, la normalidad". Y el votante, claro está, no quiere sorpresas.

En este escenario, el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires planteó la incómoda pregunta de la obligatoriedad del voto en la Argentina. La conclusión de su encuesta reveló que la sociedad está dividida (vaya novedad) frente a la disyuntiva de lo voluntario y lo obligatorio. Aunque esta última opción ganó por escaso margen: 55% versus 43%. Apenas un 2% se inclinó por el siempre práctico "no sabe/no contesta".

Lo interesante es que el porcentaje a favor de la obligatoriedad no varió demasiado según la edad. Contrariamente a lo esperable, fue el sector más joven el más inclinado a no escaparle a las urnas. El dar el presente crece un poco más si el filtro es el nivel educativo.

Consultados si además de la votación presencial pudieran agregar otra opción y cuál consideran que sería la más confiable, el voto online encabezó las respuestas con el 45%, no sabe o no contesta el 31%, voto postal un 15% y un 8% para el voto proxy (designar a alguien que vote en su nombre).

Un dato no menor sino medular como para que tomen nota todos los candidatos, desde el más ignoto al más encumbrado: el 64% reconoció que cambia su voto según cada elección. Quedan avisados, ya no hay margen para sorpresas.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

La hacés, la pagás. Tanta pirotecnia verbal tenía que tener algún límite, llámese multa o sanción. Este sayo se lo pondrá Marco Chediek, quien por amenazar a dirigentes políticos deberá realizar donaciones al Garrahan, a un merendero, realizar trabajos comunitarios y cual bonus track pedir disculpas públicas. Este empresario y militante libertario había amenazado de muerte en sus redes sociales a Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén El Pollo Sobrero y Hugo Moyano, entre muchos. Según la Justicia, el demandado "excedió ampliamente la libertad de expresión”.

Ministra IA. Al primer ministro de Albania, que ya va su cuarto mandato, no se le puede achacar que no sintonice con el rumbo tecnológico de estos tiempos. Edi Rama sacó de la galera no una medida económica, no un plan social sin precedente. No. Presentó a Diella, que no es de carne y hueso, sino la primera integrante del gabinete "que no tiene presencia física, sino que existe únicamente en formato digital". El mandatario explicó que "el avatar se encargará de gestionar y adjudicar todas las licitaciones públicas mediante las cuales el gobierno contrata a empresas privadas para diversos proyectos". Para Rama, la "naturaleza" de la ministra IA le permitirá ser inmune a sobornos, intenciones ocultas y amenazas, lo que contribuirá a que "Albania sea un país donde las licitaciones públicas estén 100% libres de corrupción”. Confirmado: los humanos ya no somos garantía en esa sensible tarea.

En la mesaza. Ya se sabe, Mirtha Legrand es la capitana de su barco y desde su puesto de mando dispara munición gruesa. Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, atajó a la Chiqui más que el Dibu en un buen día, pero algún gol se comió.

—ML: ¿Cuándo van a solucionar lo de los jubilados y la gente que no come?

—GF: Mirtha, yo siento que usted me está echando la culpa.

—ML: A usted no, al Gobierno.

—GF: Y, pero yo soy parte del Gobierno.

—MG: Y bueno, pero no solucionaron nada.

Alerta roja. La libertad de prensa pasa por uno de sus peores momentos y nada indica que este panorama cambie en breve. Tendencia que se ha profundizado sobre todo en los últimos cinco años. Un estudio del grupo de reflexión International IDEA sostiene que empeoró en 43 países de todos los continentes, incluyendo 15 de África y 15 de Europa. Entre 2019 y 2024, la libertad de prensa tuvo su caída más fuerte registrada en los últimos 50 años. Los países que presentaron un mayor retroceso fueron Afganistán, Burkina Faso y Birmania. "Se está dando una mezcla tóxica que implica, por un lado, intervenciones notables de los gobiernos, algunas de las cuales son herederas de la pandemia", analiza el reporte que mide hasta qué punto los medios de comunicación son diversos, honestos, críticos del gobierno y libres de censura.

Maridaje de la semana. En un contexto donde "obra pública" suena a mala palabra, la inauguración de dos de ellas en una misma semana, merecen el destaque. Una de ellas fue la unión de Guaymallén y Las Heras con la apertura de calle Mitre, desde Mathus Hoyos hasta la intersección del Accceso Norte con calle Los Pescadores. La otra fue la esperada renovación y mejora con rotondas, ciclovía y boulevard del circuito que vincula El Challao (Las Heras) con Papagayos (piedemonte capitalino).

* El autor es periodista. [email protected]