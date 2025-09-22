¿Lamine Yamal, Ousmane Dembélé o Raphina? La supuesta filtración que sacude la entrega del Balón de Oro 2025

La entrega del Balón de Oro quedó envuelta en controversia tras una supuesta filtración que revelaría al ganador antes de la ceremonia. A menos de 24 horas de la ceremonia, comenzó a circular un documento que, de ser auténtico, revelaría al vencedor del prestigioso galardón, que está entre Lamine Yamal , Ousmane Dembélé y Raphinha.

La supuesta filtración contiene un detalle clave: una diferencia mínima de apenas cinco puntos entre los dos futbolistas que lideran la votación.

De acuerdo con la información difundida, Lamine Yamal figura en lo más alto de la lista con 805 puntos , superando por estrecho margen a Ousmane Dembélé , quien se ubicaría en segundo lugar con 800 .

De esta forma, el joven talento del Barcelona superaría al francés Ousmane Dembélé por apenas cinco puntos: 805 a 800 , en un dato encendió de inmediato la polémica y dejó la gala bajo sospecha.

El contraste entre los finalistas es nítido, ya que Yamal, con apenas 18 años, completó una temporada sobresaliente con el Barcelona: 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones , además de un impacto mediático que lo catapultó como la gran promesa del fútbol mundial, tras ganar la Eurocopa 2024 con la Selección de España.

Dembélé, en cambio, llega con una campaña cargada de éxitos colectivos en el PSG: la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, además de cifras goleadoras que sostienen su candidatura.

o.dembele7_503102995_18508078495052742_3172669229834737683_n

Hay que señalar que esta filtración reabrió el interrogante eterno: ¿qué pesa más en la elección del Balón de Oro, los títulos colectivos o la brillantez individual? De acuerdo con especialistas, premiar a Yamal sería consagrar la narrativa de la juventud y el futuro. Para otros, dejar a Dembélé en segundo plano significaría subestimar la importancia de los logros obtenidos en el campo.

De acuerdo con Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, existen diversos criterios para seleccionar al ganador: “los criterios para ganar este premio son: actuaciones individuales, actuaciones decisivas e impresionantes, títulos ganados, juego limpio y comportamiento dentro y fuera del campo". Además, el periodista aseguró que “soy el único que conoce al ganador del Balón de Oro”.

Recordemos que la gala de premiación se llevará a las 16:00 de este lunes 22 de septiembre y que hay dos argentinos en la discusión como Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Por otro lado, Emiliano Dibu Martínez se encuentra nominado al Trofeo Yashin que premia al mejor arquero de la temporada.